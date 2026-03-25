Promo lanzamiento de Coopetel en Lago Puelo

Coopetel ya empezó a instalar fibra óptica en Lago Puelo centro y lanzó una promo especial para quienes quieran sumarse al servicio. La propuesta busca facilitar el acceso al servicio e incluye:





- Instalación sin costo

- 40% de descuento en las primeras tres facturas









Coopetel llega a Lago Puelo con su propuesta Cuádruple Play, que integra en una sola factura:









🌐 Internet por fibra óptica de hasta 1000 megas

📺 Televisión digital Sensa, con Pack Cine y Pack Deportes —clave en este año de Mundial—

☎️ Telefonía fija

📱 Telefonía móvil imowi, con posibilidad de conservar el número.





Para organizar el proceso de expansión del servicio, la cooperativa se encuentra conformando una lista de futuras conexiones ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCMzpxV0CCUS4Ql4y-XSseedtej9Jqajqa9Z5OlYrUnpGDpw/viewform ), donde los vecinos y vecinas pueden inscribirse para ser contactados a medida que la red avance hacia nuevos barrios.





Además, desde Coopetel señalaron que la llegada a Lago Puelo no es solo tecnológica, sino también comunitaria: el objetivo es replicar el modelo de trabajo que ya funciona en El Bolsón, con convenios con clubes, acuerdos con comercios locales y beneficios para asociados, fortaleciendo el vínculo con la comunidad.









Para más información, consultas o para solicitar el servicio, comunicarse al 2944 57 9283 o acercarse a las Oficinas de Atención al Público de la cooperativa.