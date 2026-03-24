Vandalizaron la plaza del Centro Cívico para impedir la pintada de pañuelos en Bariloche

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En el marco de una nueva conmemoración del 24 de marzo, la plaza del Centro Cívico de Bariloche volvió a ser escenario de un acto de vandalismo: desconocidos arrojaron aceite sobre el suelo con el objetivo de impedir la tradicional pintada de pañuelos en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo.





El hecho, que ya se había registrado en otras oportunidades, generó un inmediato rechazo en la comunidad. Lejos de frenar la actividad, un grupo de vecinos se organizó espontáneamente para limpiar la superficie y permitir que la jornada de memoria pudiera llevarse adelante como cada año.





Por su parte, la diputada nacional Adriana Serquis solicitó al intendente Walter Cortés que se investigue lo ocurrido. “Le quiero pedir al intendente que por favor muestre las cámaras, que deben tener registrado quiénes son los que hicieron este vandalismo en la plaza, porque ese es el verdadero vandalismo: aquel que impide que nos podamos expresar como corresponde”, expresó.





A pesar de los intentos por obstaculizar la actividad, la respuesta de la comunidad volvió a poner en valor la memoria colectiva y el compromiso por sostener viva la lucha por la verdad y la justicia. Desde el municipio se realizo la limpieza y se iniciaron las pintadas.