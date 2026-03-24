En cada Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la voz de Víctor Heredia vuelve a resonar como símbolo de memoria colectiva. El cantautor no solo puso palabras al dolor de un país, sino también al suyo propio: durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, varios de sus familiares fueron víctimas del terrorismo de Estado, entre ellos su hermana, secuestrada y desaparecida junto a su pareja.





Sus canciones nacen de esa herida abierta. En ellas, Heredia expresa el dolor de saber que muchos de los desaparecidos ya no estaban con vida, pero también el reclamo profundo y persistente por encontrar sus restos, para poder despedirlos con dignidad y darles sepultura. Esa búsqueda, compartida por miles de familias, se transformó en una bandera de memoria, verdad y justicia.





Obras como “Todavía cantamos” reflejan esa lucha: no solo denuncian el horror vivido, sino que sostienen la esperanza de quienes nunca dejaron de buscar. La música de Heredia, atravesada por la tragedia personal y colectiva, se convirtió así en un testimonio imprescindible para que el olvido no tenga lugar en la historia argentina.