Rescate en la montaña: un hombre sufrió graves fracturas tras ser aplastado por un árbol , como fue trasladado a Bariloche y estado de salud actual.



La directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, Cecilia Gallardo, brindó detalles sobre un complejo operativo de rescate en la zona de montaña, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser aplastado por un árbol, y su estado de salud actual. La directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, Cecilia Gallardo, brindó detalles sobre un complejo operativo de rescate en la zona de montaña, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser aplastado por un árbol, y su estado de salud actual.





Según explicó, el procedimiento se llevó adelante con un amplio despliegue de recursos y personal especializado. “Se lo estabilizó en el refugio porque fuimos con una médica del hospital, un enfermero, gente de bomberos, patrulla de montaña y Protección Civil”, indicó. En ese contexto, destacó la importancia de contar con medios aéreos: “La posibilidad de tener un helicóptero permite llevar un médico hasta el lugar y en pocos minutos tenerlo de vuelta en la zona céntrica”.





El paciente presentaba múltiples lesiones de gravedad. “Tiene fracturas en el tórax, fracturas de costillas muchas y golpes internos producto del impacto del árbol que lo aplastó”, precisó Gallardo.





En cuanto al operativo, detalló que al momento de la llegada de los equipos de emergencia, la víctima ya había sido inmovilizada por sus compañeros. “Lo habían colocado en una tabla rígida, se lo estabilizó en el refugio y luego se lo trasladó hasta el hospital de El Bolsón, donde lo esperaba una ambulancia”, relató.





Una vez en el hospital local, el herido fue nuevamente estabilizado antes de ser derivado a San Carlos de Bariloche. Si bien en un primer momento se evaluó el traslado aéreo directo, finalmente se optó por una ambulancia de alta complejidad debido al tiempo que demandó lograr condiciones adecuadas para su traslado.





“Hasta que no estuvo en condiciones, no se lo trasladó”, subrayó la funcionaria. Además, señaló que el estado de la Ruta Nacional 40 representa una dificultad adicional en este tipo de situaciones, dado su estado irregular.





Respecto al estado actual del paciente, Gallardo informó que continúa con complicaciones respiratorias, permanece en terapia intermedia y su pronóstico es reservado debido a la gravedad de las lesiones.





El operativo contó con la colaboración de un helicóptero perteneciente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con base en Lago Puelo. “Esperemos que se quede durante todo el año, porque para estas emergencias es necesario. Sabemos que su función principal es otra, pero cuando hay riesgo de vida, su uso es fundamental”, remarcó.







