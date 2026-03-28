Río Negro pagará los sueldos estatales el 2 de abril

De esta forma, la Provincia ratifica el rumbo de una gestión ordenada, que garantiza previsibilidad y protege el ingreso de los trabajadores estatales, y que además permite que esos recursos estén disponibles para el fin de semana largo, impulsando el turismo y la actividad económica.





El jueves 2 de abril cobrarán su salario:





Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Docentes

Porteros

Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

El Gobierno de Río Negro depositará los sueldos de todo el personal de la Administración Pública el jueves 2 de abril, garantizando que las y los estatales tengan su salario disponible durante el fin de semana largo de Semana Santa.