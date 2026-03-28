Río Negro pagará los sueldos estatales el 2 de abril

Noticias Del Bolson marzo 28, 2026




El Gobierno de Río Negro depositará los sueldos de todo el personal de la Administración Pública el jueves 2 de abril, garantizando que las y los estatales tengan su salario disponible durante el fin de semana largo de Semana Santa.
De esta forma, la Provincia ratifica el rumbo de una gestión ordenada, que garantiza previsibilidad y protege el ingreso de los trabajadores estatales, y que además permite que esos recursos estén disponibles para el fin de semana largo, impulsando el turismo y la actividad económica.

El jueves 2 de abril cobrarán su salario:

Salud Pública (guardias y horas extras)
Policía de Río Negro
Servicio Penitenciario Provincial
Docentes
Porteros
Ley 1.844
Vialidad Rionegrina
Pensiones de Bomberos Voluntarios
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos de Control









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