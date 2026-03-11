Vuelve a El Bolsón productos del Golfo San Matías y precios accesibles

Este sábado desde las 9 de la mañana volverá a realizarse en El Bolsón la venta de pescado fresco proveniente del Golfo San Matías, una propuesta impulsada desde el municipio que busca acercar productos de mar a precios accesibles para los vecinos de la localidad y la región.





El secretario de Producción municipal, Federico Bauer, confirmó que la jornada se desarrollará frente a la Feria Franca y que, como en cada edición, se recomienda a los vecinos acercarse temprano para evitar largas filas.

“Este sábado vamos a estar a partir de las 9 de la mañana, como venimos trabajándolo ya hace dos años y medio, con el programa que en algún momento llamamos ‘Pescado para Todos’. Siempre pedimos a los vecinos y vecinas que vengan tempranito porque después la cola se hace larga”, explicó.





Según indicó el funcionario, el objetivo principal es ofrecer un alimento de calidad a un precio que pueda ser accesible para las familias en un contexto económico complejo. En ese sentido, señaló que se buscó mantener los mismos valores de los últimos meses.





“Pudimos hablar con los proveedores para sostener los precios que venimos trabajando, con valores ajustados a lo que la gente puede pagar y para que puedan llevarse cantidad, frizar y tener para varias semanas”, afirmó.





Bauer también remarcó que el pescado es un alimento que puede conservarse por largo tiempo, por lo que muchos vecinos aprovechan estas jornadas para comprar en mayor volumen. Por eso recomendó concurrir con conservadoras o recipientes adecuados.





Entre los productos que estarán disponibles se destacan principalmente la merluza recién desembarcada, además de otras variedades y preparados como pescado para cazuelas. “Todo lo que se trae es fresco y de muy buena calidad. En estos dos años no hemos tenido una sola crítica sobre los productos”, aseguró.





El funcionario destacó además que la iniciativa se sostiene gracias al esfuerzo conjunto entre productores, proveedores y el municipio, en un contexto en el que la caída del consumo es cada vez más evidente. “Hoy vemos que muchos vecinos están usando tarjetas de crédito para comprar alimentos y el sueldo no alcanza. Hay gente que junta lo poco que tiene para venir y llevarse comida para el mes”, señaló.





En ese marco, también se repiten las compras comunitarias entre vecinos de distintos barrios e incluso de localidades cercanas como El Maitén o Cushamen, que se organizan para adquirir mayor cantidad de producto y dividir los costos.





“Muchas veces se juntan entre varios vecinos y arreglan un precio por cantidad. También hay quienes mandan mensajes para preparar pedidos porque llegan tarde o están trabajando. La modalidad es bastante flexible”, explicó.





Finalmente, Bauer indicó que la intención es sostener esta iniciativa al menos una vez por mes durante la mayor parte del año, aunque reconoció que durante el invierno suele complicarse por las condiciones climáticas y el estado de las rutas.





“Desde septiembre y hasta abril o principios de mayo tratamos de hacerlo de manera regular. Es una apuesta grande, pero lo más importante es que la gente se va contenta”, concluyó.