Argentina Week: reunión con grupo cervecero que ya invierte en Río Negro

De la reunión participaron el presidente de Cervecería y Maltería Quilmes para Latinoamérica Sur, Pablo Panizza; el director de Asuntos Corporativos, Juan Francisco Mitjans y el vicepresidente global de Asuntos Corporativos, Andrés Peñate. Durante el encuentro se analizaron oportunidades para ampliar las inversiones vinculadas a la producción de lúpulo en Río Negro.





En Argentina, el grupo es propietario de la Cervecería y Maltería Quilmes (con marcas como Quilmes, Brahma, Stella Artois y Corona, entre otras) y mantiene presencia productiva en la provincia a través de Cervecería Patagonia en Bariloche, además de plantaciones de lúpulo en la zona de Fernández Oro, generando empleo y desarrollo en Río Negro.





Weretilneck destacó el interés de la empresa en seguir expandiendo su presencia en Río Negro y fortalecer el vínculo con los productores locales. “Conversamos sobre las posibilidades de incrementar la superficie plantada de lúpulo en nuestra provincia y consolidar un vínculo estratégico”, explicó.





El mandatario remarcó además que el crecimiento de la industria cervecera se vincula directamente con el desarrollo de las economías regionales. “Río Negro tiene condiciones naturales, productores con experiencia y un ecosistema productivo que permite seguir ampliando esta actividad”, señaló.





La reunión formó parte de la agenda de encuentros que el gobernador mantiene con empresas, bancos y fondos de inversión durante su visita a Estados Unidos, con el objetivo de mostrar el potencial productivo de la provincia y generar nuevas oportunidades de inversión, que se traduzcan en más desarrollo y empleo para los rionegrinos.

