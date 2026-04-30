Asumió la nueva directora del Hospital de Bariloche

Se realizó el traspaso de mando en la dirección del Hospital Zonal “Ramón Carrillo”, con la asunción de Myrna Lamberto como nueva directora y el reconocimiento a la gestión saliente de Víctor Hugo Parodi, en uno de los principales centros de salud de la Patagonia.

El acto fue encabezado por el Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, quien formalizó la puesta en funciones de la nueva autoridad y destacó el trabajo realizado durante los años de servicio en la institución.

La jornada contó con la presencia de las Secretarias de Salud, Marina Deorsola, y de la Función Pública, Tania Lastra, junto a autoridades provinciales y locales, además del equipo del personal hospitalario.

“Queremos agradecer profundamente el trabajo realizado y la gestión comprometida que el doctor Víctor Parodi llevó adelante al frente de este hospital; su dedicación ha sido fundamental para sostener la atención en este centro de referencia”, expresó el titular de la cartera sanitaria.

Asimismo, al dar la bienvenida a la nueva conducción, el Ministro manifestó: “Le deseamos a Myrna todo el éxito en este desafío que inicia hoy. Confiamos en que contará con el acompañamiento de todo el equipo de salud para seguir brindando las respuestas que nuestros vecinos necesitan”.

Por su parte, la nueva directora, Myrna Lamberto, destacó el valor del equipo de salud y el compromiso colectivo para afrontar esta nueva etapa: “Asumo esta responsabilidad con humildad y con la convicción de que la verdadera fuerza de este hospital está en su gente. Vamos a trabajar juntos, escuchándonos y fortaleciendo el equipo, para seguir dando respuestas a la comunidad”.

Lamberto cuenta con una amplia trayectoria en la salud pública provincial. Previamente, se desempeñó como directora del Hospital de El Bolsón y ocupó el cargo de Secretaria de Planificación y Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, aportando una sólida experiencia técnica y de gestión al nosocomio barilochense.

Este fortalecimiento de los equipos de conducción forma parte del plan estratégico que impulsa el gobierno rionegrino. En este sentido, se destacó que la gestión del Gobernador Alberto Weretilneck mantiene a la salud como una prioridad, con un proceso sostenido de mejora que incluye infraestructura, equipamiento y el fortalecimiento del recurso humano en cada hospital de la provincia.