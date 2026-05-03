







El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro le respondió a la intendenta de General Roca ante su intención de importar el modelo de seguridad bonaerense, y le recordó que la Provincia ya está implementando su propio Sistema Multiagencia con tecnología de punta.





(Viedma) - Dejando en evidencia la falta de información de la oposición sobre los avances en la provincia, el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, cuestionó a la intendenta María Emilia Soria por mirar como ejemplo el modelo multiagencia de la provincia de Buenos Aires.





López enmarcó estas declaraciones en una actitud recurrente de cierto sector de la oposición: "Primero querían que el gran proyecto de GNL se fuera para Buenos Aires. Ahora quieren importar el modelo de seguridad bonaerense", disparó.





En este sentido, el legislador le recomendó a María Emilia Soria mayor atención a la gestión provincial: "Si recorrieran un poco más Río Negro, se enterarían de que el Sistema Multiagencia ya es una realidad acá. No hace falta mirar afuera".





López contextualizó que el propio Sistema 911 Federal Multiagencia de la provincia ya se encuentra funcionando plenamente en Viedma, Bariloche y Cipolletti, y remarcó un dato no menor para la intendenta: actualmente se está terminando su implementación en la ciudad de Roca.





"Hablamos de tecnología de punta, geolocalización en tiempo real y todos los recursos del Estado integrados para llegar más rápido a cada emergencia. Esto no es solo tecnología, es decisión política y planificación", detalló.





Para finalizar, López dejó en claro que este avance responde al modelo de seguridad que defiende y marca el gobernador Alberto Weretilneck. "Hay que mirar menos a Buenos Aires y defender más lo nuestro. Río Negro tiene rumbo y seguimos avanzando", concluyó.