Balneario El Cóndor: intervención por intento de usurpación en una vivienda



La Comisaría 39º del Balneario El Cóndor intervino este jueves a las 18:18, tras la presentación de un hombre de 67 años, quien advirtió que un grupo de seis personas —tres mayores y tres menores— se encontraba ocupando sin autorización un inmueble ubicado en calle 14, propiedad de un tercero. Personal policial se constituyó en el lugar, constatando la situación e identificando a tres de los ocupantes mayores, quienes no pudieron acreditar la titularidad ni autorización sobre la vivienda. La Comisaría 39º del Balneario El Cóndor intervino este jueves a las 18:18, tras la presentación de un hombre de 67 años, quien advirtió que un grupo de seis personas —tres mayores y tres menores— se encontraba ocupando sin autorización un inmueble ubicado en calle 14, propiedad de un tercero. Personal policial se constituyó en el lugar, constatando la situación e identificando a tres de los ocupantes mayores, quienes no pudieron acreditar la titularidad ni autorización sobre la vivienda.





Posteriormente, se hizo presente el apoderado del propietario, quien manifestó contar con la documentación correspondiente del inmueble y procedió a formalizar la denuncia. En el lugar, con la intervención de los jefes de unidad y tras un diálogo con los involucrados, se logró que los ocupantes se retiraran de forma voluntaria y pacífica, llevándose sus pertenencias.





Finalmente, se recepcionó ampliación de la denuncia al damnificado, quien dejó constancia de haber retomado la posesión del domicilio. Se dio conocimiento a la Fiscalía en turno, que dispuso la remisión de las actuaciones a la unidad correspondiente para su posterior archivo.