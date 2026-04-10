"No está habilitada": el gobierno de Chubut salió al cruce de los rumores y negó la venta legal de guanacos en la provincia

La Dirección de Fauna y Flora Silvestre del Gobierno de Chubut desmintió las versiones periodísticas que daban por iniciada la comercialización formal de carne de guanaco de origen local. Las autoridades provinciales aclararon que la normativa no sufrió modificaciones y catalogaron la noticia como una desinformación, ya que el territorio chubutense no cuenta aún con un marco regulatorio que permita el desarrollo de esta actividad.





Desde el organismo gubernamental explicaron que la provincia carece en la actualidad de un plan de manejo aprobado y no dispone de la cadena de producción habilitada para procesar estos animales. En este sentido, desde el sector afirmaron que "hoy por hoy no está habilitada la venta en góndola de carne de guanaco" propia de la provincia y remarcaron que ningún negocio está autorizado de forma legal para ofrecer cortes faenados dentro de los límites de Chubut.

La confusión que motivó las publicaciones erróneas surgió a raíz de la circulación de algunos productos en el mercado regional. Sobre este punto, los funcionarios detallaron que el fenómeno reciente responde estrictamente al ingreso de carne procesada y habilitada proveniente de Santa Cruz.





La provincia aclaró que no existe autorización para vender carne de guanaco local y que los productos disponibles provienen exclusivamente de Santa Cruz, mientras continúa en evaluación un posible esquema productivo a futuro.Actualmente, las autoridades chubutenses mantienen el tema en agenda bajo un esquema de evaluación. El sector se encuentra atravesando una fase de prueba experimental para analizar la viabilidad técnica y ambiental de implementar un esquema productivo propio en el mediano plazo. Mientras no se complete ese proceso y se oficialice un plan de manejo integral, la cadena de comercialización local de la especie permanece prohibida.