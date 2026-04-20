Con Visa y Banco Patagonia, Rio Negro estará presente en la Copa Mundial FIFA 2026™

Visa y Banco Patagonia invitan a sus clientes de la provincia de Rio Negro a viajar a un evento único e inolvidable. Todos los pagos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito Visa Banco Patagonia, entre el 1 y el 30 de abril, suman chances para volar y presenciar una de las semifinales de la Copa Mundial FIFATM 2026.

El ganador accederá a aéreos ida y vuelta hacia la ciudad elegida para una de las semifinales, de acuerdo al desarrollo del torneo, traslados, alojamiento, comidas incluidas, entradas para dos (2) personas para un (1) partido de la FIFA WORLD CUP 2026™, una tarjeta Visa prepaga con U$S 400 para gastos, la posibilidad de participar de actividades culturales grupales en destino, asistencia al viajero y regalos de cortesía de Visa y Banco Patagonia.

Esta es una promoción sin obligación de compra válida en la provincia de Río Negro del 1 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables se podrán consultar las bases y condiciones en https://www.bancopatagonia.com.ar/landings/promo-visa.php