Convocan a erradicar pinos invasores en el Noroeste Chubutense para prevenir incendios forestales

Con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales y recuperar áreas afectadas, la Delegación Forestal del noroeste chubutense impulsa una nueva acción concreta en territorio: la erradicación manual de pinos invasores en sectores críticos. La iniciativa fue confirmada por Sandra Hube, jefa del organismo, quien brindó detalles sobre la actividad que se llevará adelante el próximo 23 de abril en la zona de Puerto Bonito.





La propuesta surge como respuesta a una problemática que lleva décadas. Los pinos, introducidos a fines de los años 70 y principios de los 80 como una alternativa productiva, se convirtieron con el tiempo en una especie invasora que hoy representa un riesgo ambiental significativo, especialmente por su incidencia en la propagación del fuego.

La jornada está prevista entre las 10 y las 14 horas, con punto de encuentro en el ingreso al parque municipal. Desde allí, los participantes se trasladarán hacia la reserva forestal de uso múltiple en Lago Puelo, donde se desarrollarán las tareas. La actividad es organizada de manera conjunta entre la Secretaría de Bosques, el área de Parques y Reservas, la delegación forestal y el Colegio 774, institución que desde hace años viene trabajando en proyectos dentro de la reserva. También contará con el acompañamiento de la Municipalidad local, a través del área de Turismo.





Hube explicó que el trabajo a realizar será completamente manual y estará enfocado en la extracción de pinos jóvenes, especialmente aquellos que rebrotaron tras el incendio de 2017 que afectó la zona. “No se trata de desmontes masivos ni del uso de maquinaria pesada, sino de ir retirando los ejemplares uno por uno, de raíz, para evitar que vuelvan a crecer”, detalló.





La funcionaria remarcó que esta metodología es, hasta el momento, la única que ha demostrado ser efectiva. Experiencias previas con fuego o corte mecánico no dieron resultados, ya que los pinos tienen una alta capacidad de rebrote. “No hay animales que los consuman ni productos químicos que puedan controlarlos de manera eficiente, por eso el trabajo manual y sostenido en el tiempo es clave”, sostuvo.





En ese sentido, subrayó la importancia del compromiso comunitario. La alta densidad forestal actual es consecuencia de años sin intervenciones sostenidas, lo que derivó en una masa vegetal que favorece la propagación del fuego. “Es una problemática grave y necesitamos que toda la comunidad se involucre para revertirla”, indicó.





Además, se evalúa que, una vez despejadas ciertas áreas, se avance en la reforestación con especies nativas, una estrategia que podría ayudar a frenar la expansión del pino y restaurar el equilibrio del ecosistema.





La convocatoria está abierta a toda la comunidad. Se recomienda asistir con guantes, herramientas como palas o azadas, y vianda. También se podrán llevar bolsas para la recolección del material, que luego será eliminado cuando las condiciones permitan realizar quemas controladas.





La actividad comenzará con una charla informativa en el predio de artesanos, donde se explicarán los alcances de la intervención y las tareas a realizar, antes de dirigirse al área de trabajo.





Finalmente, desde la organización destacaron el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones educativas y la comunidad, en un contexto donde los recursos son limitados pero la necesidad de actuar es urgente. La jornada del 23 de abril se presenta así como un paso concreto en la lucha contra una problemática ambiental que requiere compromiso sostenido y acción colectiva.