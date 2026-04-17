Se pagó la primera cuota por indumentaria: $125.000 para estatales

En cumplimiento con lo acordado en la última Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro abonó hoy la primera cuota del concepto de indumentaria. El depósito, que se realizó a través de planilla complementaria, representa un refuerzo directo al bolsillo de los agentes estatales fuera del cronograma habitual de haberes.





El objetivo de este concepto es garantizar que el personal cuente con los recursos necesarios para la adquisición de vestimenta y equipamiento para el desarrollo de sus tareas diarias.





La medida es parte del compromiso asumido por el Ejecutivo provincial para recomponer el poder adquisitivo y brindar previsibilidad a las familias rionegrinas. Con este depósito, se cumple con la mitad del monto total de $250.000 establecido para indumentaria durante el 2026.





Cómo sigue el cronograma de pagos

Para el mes de mayo, el Gobierno Provincial confirmó el pago de la segunda cuota de indumentaria por $125.000, completando así la totalidad de este concepto.





Asimismo, en los primeros días de ese mes se abonarán los sueldos de abril, que incluirán el incremento del 5,65% correspondiente a la actualización automática por inflación (IPC) del bimestre febrero-marzo.





De esta manera, la Provincia continúa honrando los acuerdos alcanzados con los gremios, asegurando que los aumentos y sumas adicionales lleguen de manera efectiva a los trabajadores rionegrinos.

El Gobierno de Río Negro depositó este viernes 17 de abril el primer tramo del concepto destinado a las y los trabajadores de la Administración Pública provincial. El pago se realiza por planilla complementaria y se completará con una segunda cuota durante el próximo mes.