El Bolsón incorporó una excavadora de última generación mediante leasing y proyecta nuevas inversiones



El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, presentó una nueva maquinaria adquirida por el municipio a través del sistema de leasing, en una inversión que supera los 550 millones de pesos y que representa una de las incorporaciones más significativas de los últimos años para la localidad. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, presentó una nueva maquinaria adquirida por el municipio a través del sistema de leasing, en una inversión que supera los 550 millones de pesos y que representa una de las incorporaciones más significativas de los últimos años para la localidad.





Se trata de una excavadora multipropósito, 0 kilómetro, que permitirá llevar adelante obras de envergadura y mejorar sustancialmente la prestación de servicios. Según explicó el jefe comunal, el equipo tendrá un rol clave en el mantenimiento de la planta de reciclado y en el ordenamiento de las celdas del predio, además de ser utilizado en distintas tareas de infraestructura urbana.





En lo inmediato, la máquina comenzará a operar en la calle Rivadavia, donde se avanzará con la colocación de tubos para el sistema pluvial, una obra necesaria para mejorar el drenaje en ese sector de la ciudad. Pogliano destacó que esta incorporación permitirá optimizar tiempos, reducir costos y dotar al municipio de mayor autonomía operativa.









El intendente remarcó que la adquisición se concretó mediante el sistema de leasing, una herramienta financiera que ya fue utilizada anteriormente para la compra de camiones compactadores, con resultados positivos. En ese sentido, subrayó que la comuna mantiene un buen perfil crediticio, lo que le permite acceder a este tipo de financiamiento sin comprometer sus cuentas.





Además, puso en valor el crecimiento del parque automotor municipal en los últimos años, con más de 10 camiones y más de 15 vehículos incorporados, lo que ha permitido mejorar notablemente la capacidad de respuesta del municipio frente a las demandas de la comunidad.





Pogliano aseguró que esta excavadora es la primera de estas características en la Comarca Andina y la consideró una herramienta “fundamental” para el desarrollo de obras futuras. A la vez, adelantó que ya se proyecta una nueva inversión, también mediante leasing, para sumar otro camión compactador al sistema de recolección de residuos, teniendo en cuenta el incremento de la demanda durante las temporadas turísticas.





En ese marco, el intendente también se refirió a la importancia del turismo como motor económico local y a las gestiones realizadas para fortalecer la llegada de visitantes, especialmente desde Brasil. Señaló que el desafío es lograr que los turistas no solo visiten el centro de esquí Cerro Perito Moreno, sino que pernocten en la ciudad, impulsando así la actividad económica.





Finalmente, reafirmó que el municipio continuará avanzando en la incorporación de equipamiento e infraestructura, con el objetivo de consolidar un Estado local más eficiente y preparado para acompañar el crecimiento de El Bolsón.