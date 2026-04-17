Drones fueron desplegados para ampliar la búsqueda, mientras que la policía solicitó precaución a eventuales nuevos grupos que planeen ingresar a la zona. Al respecto, se detallaron las características del suelo y se acentuó en lo complejo que puede resultar.

Las condiciones del terreno en los faldeos del volcán Llaima han dificultado las labores del operativo de búsqueda que permanece activo en la zona, ubicada a unos 40 kilómetros del paso Icalma de Neuquén. Las autoridades informaron que la presencia de grietas cubiertas por nieve y las bajas temperaturas complejizan las tareas de los equipos de rescate que intentan localizar a un turista argentino cuyo paradero continúa siendo desconocido.

En el terreno, los rescatistas enfrentan una serie de obstáculos, principalmente por la superficie inestable y la limitada visibilidad de las grietas, que permanecen ocultas bajo la nieve. Las condiciones climáticas, con temperaturas por debajo de cero, exigen un esfuerzo adicional en cada desplazamiento y limitan la permanencia de los equipos en el área afectada

El personal de rescate enfrenta condiciones meteorológicas adversas mientras se esfuerza por hallar pistas sobre el hombre extraviado, cuya última comunicación fue desde un refugio cercanoUn intenso operativo de búsqueda se desarrolla en la región chilena de La Araucanía tras la desaparición de Javier Ignacio Álvarez, turista argentino de 48 años, quien perdió contacto el miércoles durante el ascenso al volcán Llaima. Tras el alerta emitido, se incidió la búsqueda del hombre pero los rescatistas se enfrentan a condiciones climáticas desfavorables.El operativo, encabezado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, tuvo que enfrentar condiciones extremas causadas por el “viento blanco”, que redujo la visibilidad y obligó a suspender provisionalmente la búsqueda.El fenómeno meteorológico, sumado a las bajas temperaturas nocturnas y la presencia de grietas cubiertas de nieve en el volcán, complicó el rastreo y forzó la reanudación de las tareas al día siguiente, de acuerdo a reportes locales.La denuncia por desaparición fue realizada por la pareja de Álvarez, quien señaló que el excursionista solo portaba una botella de agua y dos alfajores en su mochila. La vestimenta identificada incluía campera verde, casco a juego, guantes, lentes y zapatillas grises.