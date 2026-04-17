El Bolsón: secuestran cannabis en Plaza Pagano y detienen a un hombre por desobediencia judicial



En el marco de distintos procedimientos realizados en las últimas horas, la Policía de Río Negro llevó adelante actuaciones vinculadas a la presunta tenencia y posible comercialización de estupefacientes, así como también a un caso de desobediencia judicial en contexto de violencia familiar. Así lo informó el subcomisario Víctor Escobar, titular de la Unidad 12 . En el marco de distintos procedimientos realizados en las últimas horas, la Policía de Río Negro llevó adelante actuaciones vinculadas a la presunta tenencia y posible comercialización de estupefacientes, así como también a un caso de desobediencia judicial en contexto de violencia familiar. Así lo informó el subcomisario Víctor Escobar, titular de la Unidad 12 .





Durante un recorrido prevencional en la Plaza Pagano, donde personal policial detectó a una persona en actitud sospechosa. Al proceder a su identificación y a un control de sus pertenencias, los efectivos hallaron varios envoltorios en el interior de una riñonera, lo que despertó sospechas sobre la posible presencia de sustancias ilegales.





Ante esta situación, se convocó a personal de Toxicomanía, que realizó el test orientativo correspondiente, el cual arrojó resultado positivo para cannabis sativa. En total, se secuestraron 16 envoltorios con un peso de 20,3 gramos. Intervino la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche, que dispuso la notificación de una causa judicial por infracción a la Ley 23.737, además del secuestro de un teléfono celular.

Según indicó Escobar, si bien la persona manifestó que la sustancia era para consumo personal, no pudo acreditar autorización mediante el Reprocann, documentación que puede presentarse tanto en formato físico como digital. Además, la cantidad y el fraccionamiento del material permiten presumir una posible finalidad de comercialización.





Por otra parte, el subcomisario informó sobre un procedimiento , a partir de un llamado al sistema de emergencias 911. Allí, una mujer alertó sobre la presencia de su hijo en las inmediaciones de su domicilio, pese a contar con una prohibición de acercamiento vigente en el marco de una causa por violencia familiar.





Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia del hombre, de 28 años, quien fue demorado por desobedecer la orden judicial. Escobar señaló que no se trata de la primera vez que el sujeto incurre en este tipo de incumplimiento.





Finalmente, el jefe policial se refirió a una medida impulsada desde el Juzgado de Paz de El Bolsón, que establece restricciones para el ingreso a locales bailables a aquellas personas que protagonicen disturbios o hechos violentos en la vía pública o en el interior de estos espacios.





En este sentido, explicó que la normativa se encuentra contemplada dentro del Código Contravencional y que, en casos de reincidencia, el juez tiene la facultad de prohibir el acceso a estos lugares, así como también restringir el consumo de bebidas alcohólicas. El control de estas disposiciones recae principalmente en la Policía, que interviene de manera preventiva y eleva los antecedentes correspondientes cuando se detectan infracciones reiteradas.