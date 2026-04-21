El comisionado de fomento de El Manso, Carlos Almansan, destacó una serie de avances en materia de obras

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Destacó una serie de avances en materia de obras públicas e infraestructura que buscan dar respuesta a demandas históricas de los parajes rurales, con especial foco en el acceso al agua, la conectividad y la prevención de situaciones críticas durante el invierno. Imagen de archivoDestacó una serie de avances en materia de obras públicas e infraestructura que buscan dar respuesta a demandas históricas de los parajes rurales, con especial foco en el acceso al agua, la conectividad y la prevención de situaciones críticas durante el invierno.





En ese sentido, uno de los puntos centrales es la obra de agua en la zona de Villegas, donde ya se cuenta con un aporte de 800 metros de cañería de gran porte gestionado ante el Departamento Provincial de Aguas. Según explicó el comisionado, este material permitirá avanzar en una intervención clave para garantizar el abastecimiento, restando únicamente completar el tramo que atraviesa jurisdicción de Parques Nacionales, un proceso que actualmente se encuentra en instancias administrativas y ambientales. “Estamos muy contentos porque creemos que para la próxima temporada esto va a estar listo y no vamos a tener problemas con el agua”, señaló.





Otra de las obras destacadas es la intervención sobre el arroyo Seco, una problemática histórica que en épocas de lluvias intensas generaba el aislamiento de entre 80 y 90 familias en el Manso Inferior. Almasán explicó que, tras gestiones directas con el gobierno provincial y el Ministerio de Obras Públicas, se ejecutó una obra de gran magnitud en el lugar, la cual ya se encuentra finalizada. Esta infraestructura permitirá mejorar el escurrimiento del agua y evitar cortes en la traza vial. Además, adelantó que se prevé una obra complementaria de limpieza del arroyo para optimizar el drenaje y evitar acumulaciones que antes agravaban la situación.





El comisionado remarcó que estos avances son el resultado de una política activa de gestión, con presencia constante ante organismos provinciales. “Tomamos la decisión de salir a gestionar, de estar en contacto permanente con los funcionarios para que las obras lleguen al Manso”, sostuvo, subrayando que no se trata de pedidos aislados sino de un seguimiento continuo de cada proyecto.

En paralelo, también se trabaja en fortalecer la economía local a partir de iniciativas como el Plan Calor, que prioriza la compra de leña a productores del propio paraje. Esta medida no solo garantiza el abastecimiento para el invierno, sino que también genera ingresos para las familias de la zona, en un contexto económico complejo que afecta a toda la región.





Almansán reconoció que la situación social presenta dificultades, especialmente tras una temporada turística que no cumplió con las expectativas, pero aseguró que el objetivo es sostener el acompañamiento a la comunidad mediante políticas concretas. En ese marco, insistió en que la obra pública cumple un rol fundamental, tanto para mejorar la calidad de vida como para dinamizar la economía local.





Finalmente, el comisionado reafirmó que el camino elegido es el de la gestión permanente y la ejecución de obras que permitan consolidar el desarrollo del Manso, con infraestructura que responda a las necesidades actuales y proyecte soluciones a futuro.