Ciervos en zonas urbanas de Bariloche: por qué se acercan a los barrios y qué peligro representan

Dijo que aún no tienen un protocolo establecido de cómo actuar ante la presencia de ciervos en los barrios. “con el jabalí ya lo tenemos más aceitado y con animales chicos silvestres o aves heridas también”.





Comentó que esto de los ciervos en calles no era tan habitual “por eso tenemos que planificar una estrategia ya que cada vez sucede más a menudo”.





Costumbres





Los ciervos regresan a su hábitat por los mismos caminos que utilizaron para ingresar a los barrios “normalmente cuando se sienten seguros repiten el trayecto para salir”.





Ahora en abril, es la época de brama. “Las hembras andan con sus hijos hasta cierto tiempo, después los machos se apartan y arman grupos con otros cuando son jóvenes, ya de adultos comienzan a andar solos”.





Teniendo en cuenta la información que suministró Book, los que vieron cruzando Circunvalación sería un grupo de machos de mediana edad.





Qué peligro representan





Book citó que son muy peligrosos cuando se amansan. “Mucho más lo son con el tránsito, es un animal muy grande con las patas muy largas, entonces el peso lo tiene muy arriba, si alguien los llegara a chocar con un vehículo no pasarían por arriba del techo, es muy probable que el impacto lleve a que el animal entrara por el parabrisas directamente”.





Recomendaciones a los vecinos





Para finalizar, brindó algunas recomendaciones para los vecinos que se encuentren con un ciervo en la zona urbana. “Si está en un lugar que represente peligro, tratar de correrlo sino comunicarse con el 103, ellos nos darán el aviso de manera inmediata”.El Cordillerano

Tras el avistamiento de ejemplares en la Circunvalación y el Ñireco, Víctor Boock explica el comportamiento de la especie en época de brama. Advierten que un choque contra estos animales puede ser fatal.a presencia de fauna silvestre en áreas pobladas de Bariloche ha generado sorpresa y preocupación en los últimos días. Alrededor de la una de la madrugada de este lunes, un vecino vio a cinco ciervos cruzando la ruta de Circunvalación hacia los barrios del Este, mientras que un videos mostró a un ejemplar en las aguas del arroyo Ñireco, a la altura del barrio San Cayetanito. Por su comportamiento, el animal estaba asustado y no disfrutando de un baño.En diálogo con Víctor Boock, responsable del Parque Municipal Llao Llao, se analizaron los motivos detrás de estos desplazamientos. “Suelen andar mucho del otro lado de Circunvalación, pero los corren bastante; entonces se acercan a zonas urbanas porque, afortunadamente, todavía no los molestan”, señaló el especialista.