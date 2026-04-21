Fuerte adhesión al paro nacional de ATE en la región: estiman un acatamiento superior al 70% y denuncian pérdida del poder adquisitivo



En el marco del paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la delegada regional Sandra Contreras confirmó que la medida registra una alta adhesión en la comarca andina, con estimaciones que, incluso en las primeras horas de la jornada, ya anticipaban un acatamiento superior al 70%. La dirigente sindical remarcó que el seguimiento continúa en evaluación a lo largo de la mañana, mientras se suman nuevas comunicaciones de trabajadores que deciden plegarse a la protesta. En el marco del paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la delegada regional Sandra Contreras confirmó que la medida registra una alta adhesión en la comarca andina, con estimaciones que, incluso en las primeras horas de la jornada, ya anticipaban un acatamiento superior al 70%. La dirigente sindical remarcó que el seguimiento continúa en evaluación a lo largo de la mañana, mientras se suman nuevas comunicaciones de trabajadores que deciden plegarse a la protesta.





“Es un paro decretado a nivel nacional que tiene injerencia en la provincia y en las municipalidades, y está en la voluntad de los trabajadores asumir que esta medida los representa”, señaló Contreras, al tiempo que explicó que uno de los principales reclamos gira en torno a la falta de diálogo en materia salarial a nivel nacional. Según indicó, actualmente no existe un ámbito político abierto que permita discutir paritarias, lo que ha derivado en un congelamiento de los ingresos y en una marcada pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.





En cuanto a las acciones previstas durante la jornada, Contreras detalló que a nivel regional ATE definió concentrar en Bariloche, particularmente en el Centro Atómico, en repudio al despido de Luis Urra, adjunto de la seccional local. La movilización busca exigir su reincorporación inmediata y visibilizar lo que consideran una política de ajuste sobre los organismos nacionales.





“Lo veníamos advirtiendo: hay una nueva avanzada de recortes sobre los organismos nacionales. Esto lo entendemos como un vaciamiento de la política pública en todo el territorio”, afirmó la delegada. En esa línea, vinculó estas medidas con un escenario más amplio que, según su visión, implica una “entrega sistemática” de recursos estratégicos del país, especialmente en la Patagonia.





Contreras también cuestionó lo que describió como un proceso de extranjerización de la tierra y flexibilización en la venta de territorios en zonas de frontera, lo que, a su entender, profundiza un modelo que pone en riesgo la soberanía sobre los bienes comunes. “Quienes vivimos en la Patagonia sabemos que nuestros recursos están siendo entregados”, expresó con preocupación.





Por otro lado, la dirigente hizo referencia al clima social que se percibe en la región, marcado por un creciente malestar, aunque aún con baja traducción en movilización masiva. “Hay un enojo generalizado de la gente, pero falta que eso se vea reflejado en las calles. Eso suele ocurrir en fechas significativas, pero todavía no logramos unir todas las luchas”, sostuvo.





En ese marco, también opinó sobre el escenario político nacional y el comportamiento del electorado, al señalar que existe un sector de votantes que comienza a sentirse defraudado. “El voto fue transversal a toda la sociedad y muchos están cayendo en la cuenta de que fueron engañados”, afirmó, al tiempo que lanzó críticas hacia el actual gobierno por lo que considera un manejo discrecional de recursos y una creciente judicialización de su gabinete.





Mientras tanto, desde ATE continúan con actividades en distintos puntos de la región, incluyendo zonas rurales como El Manso, en una jornada de protesta que combina paro, movilización y visibilización de los reclamos del sector estatal frente a un escenario económico y político que, según advierten, se vuelve cada vez más complejo.