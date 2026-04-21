Con apoyo provincial, Dina Huapi optimizará la provisión de agua potable

El presente trabajo consiste en una estimación y distribución de la población y de la demanda, con un horizonte de 20 años.





Se realizarán obras para una nueva toma de agua, impulsión, planta de filtrado, cisternas de agua potable y vinculaciones a red.

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Hugo Cobarrubia firmaron el contrato para la histórica obra que mejorará la captación y distribución de agua potable en Dina Huapi. Una nueva toma de agua que será financiada por el Gobierno Provincial con fondos de CAF.La provisión de agua será desde el lago Nahuel Huapi, con un sistema nuevo de abastecimiento y potabilización independiente a los existentes para asegurar la fiabilidad del sistema.De esta manera, Provincia y Municipio resolverán un problema en la producción y entrega de agua potable, dado que Dina Huapi dispone solo de un sistema de cloración directa sin contar con un tratamiento de filtrado para posibles aumentos de turbidez.