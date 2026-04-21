Con apoyo provincial, Dina Huapi optimizará la provisión de agua potable

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Hugo Cobarrubia firmaron el contrato para la histórica obra que mejorará la captación y distribución de agua potable en Dina Huapi. Una nueva toma de agua que será financiada por el Gobierno Provincial con fondos de CAF.
El presente trabajo consiste en una estimación y distribución de la población y de la demanda, con un horizonte de 20 años.
Se realizarán obras para una nueva toma de agua, impulsión, planta de filtrado, cisternas de agua potable y vinculaciones a red.La provisión de agua será desde el lago Nahuel Huapi, con un sistema nuevo de abastecimiento y potabilización independiente a los existentes para asegurar la fiabilidad del sistema.
De esta manera, Provincia y Municipio resolverán un problema en la producción y entrega de agua potable, dado que Dina Huapi dispone solo de un sistema de cloración directa sin contar con un tratamiento de filtrado para posibles aumentos de turbidez.
0 Comentarios
Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsónEmoji