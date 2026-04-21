Río Negro fortalece su rumbo con más formación tecnológica

La iniciativa forma parte de una política sostenida para preparar a las y los rionegrinos frente a la nueva etapa de desarrollo, fortaleciendo el capital humano en áreas clave como la industria, la innovación y la investigación, y generando más oportunidades de inserción laboral en sectores de alto valor agregado.





El acuerdo, impulsado por el Gobierno de Río Negro y suscripto entre el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y la empresa rionegrina INVAP, consolida una estrategia clara: vincular educación, producción y tecnología como parte de un mismo proceso de crecimiento. En ese esquema, el IPAP será el encargado de implementar las acciones, coordinando la oferta formativa y la articulación con la empresa tecnológica.

En esta primera etapa, las propuestas alcanzadas son Desarrollo Web y Conectividad, carreras que se impulsan junto al Ministerio de Modernización y cuyos estudiantes podrán realizar prácticas en INVAP, incorporando experiencia en un entorno tecnológico de referencia.





Más oportunidades para formarse y trabajar en Río Negro

En este marco, el IPAP avanzó en dos acuerdos específicos con INVAP para ampliar las oportunidades formativas de sus estudiantes.





Por un lado, se firmó un convenio para la implementación de Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), que permitirá a los alumnos aplicar conocimientos en contextos reales mediante instancias no rentadas, que podrán desarrollarse de forma remota o en instalaciones de la empresa. Para su ejecución, se conformará una unidad de coordinación entre ambas instituciones, encargada de definir condiciones y seguimiento. El acuerdo prevé cobertura de seguros, criterios de confidencialidad y aclara que no genera relación laboral. Tendrá una vigencia de 2 años.





Por otro, se rubricó un convenio de pasantías educativas en el marco de la Ley Nacional de Pasantías. Estas prácticas estarán destinadas a estudiantes regulares del IPAP, con una duración de hasta 6 meses (prorrogables) y una carga de hasta 20 horas semanales, compatibles con su cursado.

El IPAP será responsable de la convocatoria y preselección, mientras que INVAP definirá la selección final y garantizará las condiciones de las prácticas. Cada pasantía contará con un acuerdo individual, tutor en la empresa y docente guía. Además, se contempla una asignación estímulo, cobertura de riesgos de trabajo y aspectos clave como confidencialidad, propiedad intelectual y ausencia de relación laboral.





El Gerente General y CEO de INVAP, Darío Giussi, destacó que “vamos a reforzar la cooperación que tenemos con el Gobierno de la Provincia, y particularmente con el IPAP”, y valoró el acompañamiento estatal al señalar que se trata de “una empresa tecnológica que desarrolla una gran cantidad de proyectos con el respaldo que nos ha brindado la Provincia”.

“Es un paso más en el desarrollo de la capacidad rionegrina, formando los perfiles necesarios para seguir generando conocimiento y trabajo genuino”, agregó.





El objetivo es que cada vez más jóvenes puedan formarse y desarrollarse profesionalmente en Río Negro, acompañando el crecimiento de sectores estratégicos y consolidando un modelo que integra formación, producción y tecnología como base del desarrollo provincial.

Río Negro da un paso más en la formación de perfiles estratégicos para el futuro, integrando educación y tecnología para generar más empleo calificado y oportunidades en toda la provincia. Con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, el IPAP e INVAP firmaron un acuerdo que pone en marcha nuevas instancias de capacitación y prácticas en sectores clave.La Presidenta del IPAP, Juana Benítez, destacó que el organismo “brinda formación gratuita con títulos de alcance nacional para agentes públicos y para todos los rionegrinos”, y remarcó que este acuerdo “permite seguir generando oportunidades de prácticas y pasantías para los estudiantes”.