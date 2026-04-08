El Foyel: Coopetel sigue expandiendo su red de Fibra Óptica y atenderá este martes 14 en el Registro Civil









La cooperativa continúa consolidando su crecimiento en la región y anuncia la ampliación de su red de Fibra Óptica a El Foyel. Coopetel llega con su propuesta Cuádruple Play, que integra Internet de alta velocidad, televisión digital (con Pack Cine y Pack Deportes), telefonía fija y telefonía móvil. Todo en una sola factura y a un precio conveniente.





En este marco, Coopetel instalará una oficina móvil de atención el próximo martes 14, de 9 a 13 hs en el Registro Civil de El Foyel, donde se brindará asesoramiento personalizado, se registrarán solicitudes de conexión y se informará sobre promociones de lanzamiento. Es importante que los interesados se presenten con DNI y documentación que vincule al titular del servicio con la propiedad (título de propiedad, factura de servicio, etc).





Como parte del lanzamiento, Coopetel ofrece beneficios para nuevas conexiones:





✔ Altas nuevas y cambios de tecnología sin costo (con un ahorro superior a $120.000)

✔ Primer mes 100% bonificado

✔ 40% de descuento durante los siguientes 3 meses









La llegada a El Foyel responde a una demanda histórica de vecinos y vecinas por mejorar su conectividad. A partir de ahora, podrán acceder a velocidades de hasta 1000 megas, sumar Pack Cine y Pack Deportes en televisión digital, y también optar por telefonía móvil manteniendo su número, todo dentro de una propuesta integral y a un precio muy conveniente para el uso cotidiano, el trabajo y el entretenimiento.