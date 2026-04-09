Escena de desconcierto en pleno centro de Neuquen: un hombre se desnudó en la calle y generó tensión entre vecinos y estudiantes



























Lo que parecía ser un mediodía habitual de jueves se transformó en una situación inesperada en la zona céntrica de Neuquén. Un hombre se desnudó en plena vía pública y protagonizó una escena que generó preocupación entre vecinos, transeúntes y estudiantes.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 sobre calle Santa Fe, entre Pinar y Ameghino, en un horario de intenso movimiento por la entrada y salida de alumnos de distintos establecimientos educativos. Según testigos, el individuo se quitó la ropa sin reparos, dejándola sobre la vereda frente a la EPET 14, a pocos metros de la escuela primaria 183 y el CPEM 46.

La situación rápidamente llamó la atención de quienes circulaban por el lugar. De acuerdo a los relatos, el hombre caminó desnudo por la calle e incluso se sentó sobre el capot de un vehículo, generando desconcierto y temor. Muchos estudiantes comenzaron a registrar la escena con sus teléfonos celulares.

Ante la magnitud del episodio, varios móviles policiales acudieron al lugar. Los efectivos lograron reducir al hombre para evitar que la situación escalara. Durante el procedimiento, el individuo habría reaccionado de manera violenta.

“Estaban todos los alumnos filmando, grabando videos. El hombre empezó a pegarle a cosas, después se sentó arriba del capot de un auto. Cuando la Policía lo fue a aprehender, se enojó y parece que le rompió la remera a uno. Fue una locura”, relató una docente que presenció lo ocurrido.

El hombre fue finalmente demorado, mientras que el despliegue policial generó demoras en el tránsito durante varios minutos. Afortunadamente, no se registraron heridos ni incidentes de gravedad.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre las causas del comportamiento. Entre las hipótesis que circulan, se menciona una posible descompensación de salud mental, aunque esto aún no fue confirmado por las autoridades.