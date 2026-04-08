Garrafas en la cordillera: Coopetel sostiene precios, destaca la calidad del propano y avanza en acuerdos con Río Negro para el invierno



En un contexto internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente y con impacto directo en los mercados energéticos, el precio del gas envasado vuelve a ser una preocupación central para miles de familias de la cordillera. En la Comarca Andina, la cooperativa Coopetel se posiciona como uno de los principales actores del abastecimiento y, de cara al invierno, busca garantizar acceso, calidad y cierta estabilidad en los valores. En un contexto internacional atravesado por tensiones en Medio Oriente y con impacto directo en los mercados energéticos, el precio del gas envasado vuelve a ser una preocupación central para miles de familias de la cordillera. En la Comarca Andina, la cooperativa Coopetel se posiciona como uno de los principales actores del abastecimiento y, de cara al invierno, busca garantizar acceso, calidad y cierta estabilidad en los valores.





El presidente de la entidad, Marcelo Contardi, explicó que la situación actual responde a una decisión de política energética nacional que vincula el precio interno del gas con el mercado internacional, a pesar de que Argentina es productora y exportadora. “Los vaivenes internacionales terminan afectando el precio local. Es una definición del gobierno nacional que impacta directamente en lo que pagan los usuarios”, señaló.





En ese escenario, Coopetel realizó una actualización mínima en el valor de la garrafa, con un incremento de alrededor de 1.000 pesos. Según indicó Contardi, el precio actual ronda los 26.000 pesos para la garrafa de 10 kilos, tanto en planta como en puntos de venta. “No contamos con subsidios ni asistencia estatal, pero hacemos un esfuerzo desde la cooperativa para sostener un precio accesible, entendiendo el rol social que cumplimos”, afirmó.

Uno de los puntos destacados por la entidad es la calidad del producto que comercializan. Coopetel es la única fraccionadora en la provincia de Río Negro y trabaja con gas propano, un combustible especialmente apto para bajas temperaturas. A diferencia del butano presente en otras garrafas del mercado el propano no se congela y ofrece mayor poder calórico, lo que se traduce en mejor rendimiento durante los meses más fríos.





En esa línea, Pamela Cámara remarcó que el servicio de la cooperativa no se limita a la venta, sino que incluye una fuerte presencia territorial. “Llegamos a escuelas rurales, hospitales y parajes donde muchas veces otras empresas no llegan. Hay un compromiso con la comunidad que forma parte de los valores cooperativos”, sostuvo.





De cara a la temporada invernal, Coopetel ya organiza los habituales operativos de distribución en barrios, zonas rurales y localidades vecinas, incluyendo sectores de Chubut. Además, la cooperativa trabaja en conjunto con la provincia de Río Negro a través del Plan Calor, lo que permitirá ampliar el alcance del servicio con precios acordados.





Contardi confirmó que se proyecta la distribución de más de 50.000 garrafas en el marco de estos convenios, un volumen que exige una logística importante. “Tenemos una dispersión geográfica de más de mil kilómetros entre nuestros puntos más extremos, lo que implica una estructura operativa significativa”, detalló.





Para afrontar la demanda, Coopetel también avanza en la incorporación de nuevos envases: se encuentran gestionando la compra de 3.300 garrafas adicionales que estarán disponibles antes del invierno. Esto permitirá fortalecer el abastecimiento en una temporada que, como cada año, presenta desafíos.





En paralelo, la cooperativa expande su presencia en la región. Actualmente negocia la operación de plantas de distribución en distintas localidades de Chubut y proyecta nuevas obras de infraestructura, lo que ampliará su capacidad de prestación en zonas alejadas.





Con un escenario aún incierto a nivel internacional, desde Coopetel aseguran que el objetivo será sostener el equilibrio entre precio, calidad y cobertura. “Apuntamos a seguir ofreciendo un producto competitivo, con el mejor rendimiento para el clima patagónico y garantizando que llegue a cada vecino que lo necesite”, concluyó Contardi.