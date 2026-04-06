Gran convocatoria en el 2° Festival de Trufas en Mallín Ahogado





El pasado sábado se llevó a cabo con gran éxito el 2° Festival de Trufas en Mallín Ahogado, una propuesta que continúa consolidándose como un evento distintivo dentro del calendario gastronómico de la región andina. La jornada reunió a aproximadamente 200 personas que se acercaron a disfrutar de una experiencia que combinó sabores, producción local y el entorno natural característico de la zona.





Durante el encuentro, uno de los principales atractivos fue la propuesta culinaria encabezada por el chef Pedro Martinet, quien elaboró una serie de platos especialmente diseñados para resaltar el sabor único de la trufa, producto que gana cada vez más protagonismo en la identidad productiva local. Las preparaciones despertaron gran interés entre los asistentes, que pudieron conocer nuevas formas de incorporar este ingrediente a la cocina regional.





La experiencia se completó con una cata de vinos a cargo de las bodegas De Bernardi y Manos del Bolsón, además de la degustación de gin Valkiria, generando un recorrido sensorial que fue acompañado por música en vivo, aportando un clima cálido y distendido durante toda la jornada.





El festival también brindó espacio a las artesanas de la comunidad emprendedora del Mercado Artesanal, así como a productores locales entre los que se destacaron Cabaña Micó Dulcería, Cultivos y Chocolate. Cada uno de ellos presentó productos regionales que reflejan la identidad, la calidad y el trabajo que caracteriza a la producción de la Comarca Andina.





Uno de los momentos más convocantes fue la demostración de la caza de trufas, donde el público pudo observar de cerca el trabajo con perros especialmente entrenados para esta actividad. Esta práctica, que se desarrolla en el marco de la temporada verano-otoño, despertó curiosidad y admiración, sumando un componente educativo a la propuesta.





Este tipo de iniciativas no solo promueven el desarrollo de la producción local, sino que también fortalecen la identidad turística de El Bolsón y su entorno, consolidando eventos que integran naturaleza, saberes y experiencias de alto valor para residentes y visitantes.