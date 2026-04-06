El Bolsón inauguró la temporada de quemas con balance positivo y foco en la prevención

Autoridades municipales y provinciales anunciaron oficialmente el inicio de la temporada de quemas de residuos forestales, al tiempo que presentaron un balance de las acciones desarrolladas durante el último período en materia de prevención de incendios.





El intendente Bruno Pogliano, junto a la subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras, encabezaron el encuentro en el que destacaron el trabajo articulado entre distintas instituciones y organismos, y remarcaron la importancia de sostener políticas activas de reducción de combustible vegetal.





Durante su intervención, Contreras subrayó que las acciones que se vienen desarrollando responden a lineamientos definidos por el gobierno provincial desde el año pasado, cuando se conformó el Comité Operativo de Prevención. Este espacio reúne a diversas áreas con el objetivo de coordinar estrategias vinculadas a la prevención de incendios forestales. En ese sentido, resaltó que el comité ha permitido consolidar un trabajo sostenido, enfocado principalmente en la reducción de material combustible en zonas críticas.

La funcionaria también destacó que la última temporada fue favorable, no solo por las condiciones que acompañaron, sino también por las inversiones realizadas por el Gobierno de la provincia de Río Negro. Estas incluyeron mejoras en infraestructura y el fortalecimiento de recursos operativos, lo que permitió optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.





Asimismo, explicó que la apertura de la temporada de quemas se enmarca en una planificación anual que apunta justamente a disminuir la carga de combustible vegetal, una de las principales causas de propagación de incendios. Este trabajo se lleva adelante de manera conjunta entre equipos técnicos, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y la Municipalidad de El Bolsón, consolidando una tarea interinstitucional que consideró clave.





Por su parte, el intendente Pogliano hizo especial hincapié en el rol de la comunidad y de las organizaciones locales. Agradeció la participación de las juntas vecinales, que se comprometieron activamente en tareas de limpieza y mantenimiento, fundamentales para reducir riesgos. También valoró el trabajo coordinado con organismos como el Departamento Provincial de Aguas, la empresa EDERSA y distintas áreas municipales.





El jefe comunal destacó además la decisión política del gobernador Alberto Weretilneck de fortalecer el sistema de prevención y combate de incendios, a través de inversiones en equipamiento, infraestructura y recursos humanos. En ese marco, mencionó la incorporación de herramientas como el helicóptero y el refuerzo de instituciones como la Policía, Bomberos y el SPLIF.





Según expresó, estos esfuerzos conjuntos permitieron atravesar una temporada con condiciones de alto riesgo sin que se registraran incendios de gran magnitud, evitando situaciones como las vividas en años anteriores, particularmente el incendio en 2025.





Finalmente, las autoridades coincidieron en que el desafío hacia adelante será sostener y profundizar este trabajo preventivo, con el objetivo de seguir protegiendo a la comunidad y al entorno natural, mediante acciones coordinadas y una fuerte participación social.

En el marco del inicio de la temporada de quemas, el jefe del SPLIF, Marcos Barría, destacó el esfuerzo articulado entre el gobierno provincial y las instituciones locales para fortalecer las políticas de prevención de incendios forestales, subrayando la importancia del compromiso colectivo en esta etapa clave del año.

Durante la presentación, Barría comenzó agradeciendo el acompañamiento institucional, en especial el trabajo conjunto con el área de Recursos Naturales, y remarcó la decisión del gobierno provincial de priorizar la prevención. En ese sentido, señaló que se ha realizado “el máximo esfuerzo en materia de prevención de incendios”, lo cual se traduce en la incorporación de nuevo equipamiento y el refuerzo del personal operativo.





El funcionario explicó que este crecimiento en recursos implica también una mayor responsabilidad en el territorio: no solo se trata de contar con herramientas, sino de utilizarlas activamente en tareas concretas. “Ese equipamiento hay que ponerlo en trabajo”, sostuvo, valorando el compromiso de todos los actores involucrados.





Uno de los datos más relevantes que aportó tiene que ver con el volumen de material combustible que se reduce durante la temporada invernal. Según precisó, se eliminan entre 40 y 60 mil metros cúbicos de derrames, una cifra significativa que surge de los permisos emitidos y los volúmenes autorizados para su tratamiento. Este proceso es fundamental para disminuir el riesgo de incendios durante los meses más críticos.









En cuanto al inicio formal de la temporada, informó que desde hoy ya se encuentran habilitados los permisos de quema. Los mismos se gestionan en la central, en el horario de 8 a 13 horas, en la oficina correspondiente. En este punto, hizo especial hincapié en la necesidad de que los vecinos que realicen tareas de reducción de combustible lo hagan cumpliendo con toda la documentación requerida, respetando los procedimientos establecidos.





De esta manera, quedó formalmente inaugurada una nueva temporada de quemas controladas, en la que el eje estará puesto en la prevención, la responsabilidad individual y el trabajo coordinado para minimizar los riesgos de incendios forestales en la región.