Semana Santa: El Bolsón alcanzó hasta un 40% de ocupación y refuerza su estrategia para atraer turistas



En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, la presidenta de la Agencia de Turismo de El Bolsón, Adriana Del Agua, brindó un panorama detallado sobre el movimiento turístico en la localidad, destacando niveles de ocupación que oscilaron entre el 40% y el 60%, en un contexto económico nacional que condiciona la planificación de viajes. En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, la presidenta de la Agencia de Turismo de El Bolsón, Adriana Del Agua, brindó un panorama detallado sobre el movimiento turístico en la localidad, destacando niveles de ocupación que oscilaron entre el 40% y el 60%, en un contexto económico nacional que condiciona la planificación de viajes.





Del Agua puso en valor el trabajo de promoción que se viene realizando y remarcó que los resultados dependen en gran medida de la estrategia de cada prestador. “La gente va eligiendo cómo trabajan con la promoción, cómo trabajan con las redes, cómo se mueven comercialmente también para hacer el marketing”, señaló, al tiempo que reconoció que no todos los establecimientos responden a las encuestas oficiales, lo que puede generar variaciones en los datos finales.





La funcionaria explicó que, pese a las dificultades económicas, se registró un importante movimiento turístico, especialmente durante el viernes y el sábado. En ese sentido, destacó la fuerte presencia de visitantes en distintos eventos que se desarrollaron en la región, como el Festival de la Trufa, la Fiesta del Alfajor y otras propuestas en localidades cercanas como El Hoyo, que incluyeron ferias de emprendedores y actividades culturales.

Además, subrayó el impacto del turismo de cercanía y de quienes llegan por el día, en muchos casos provenientes de Bariloche, ciudad que volvió a mostrarse con alta demanda. “Eso hace que la gente, aunque sea el sábado, diga ‘me voy para allá, me doy esa vueltita’”, explicó, al referirse a visitantes que recorren ferias, consumen productos locales y participan de actividades recreativas.

Uno de los puntos más destacados del fin de semana fue la alta demanda de información para actividades en la naturaleza. Según indicó Del Agua, numerosos turistas se acercaron a la oficina de informes para consultar sobre excursiones al Cajón del Azul y otras áreas protegidas. “Aún hoy hay mucha gente, hay consultando para subir a la montaña”, afirmó, remarcando que este tipo de propuestas no tiene estacionalidad y requiere especial cuidado y planificación.





En paralelo, también se desarrollaron actividades deportivas y religiosas que sumaron convocatoria, como una carrera hacia la Cabeza del Indio con alrededor de 400 inscriptos, además de procesiones y encuentros en espacios públicos como la Plaza Pagano.





En cuanto al futuro, la presidenta de la Agencia adelantó que el organismo atraviesa un proceso de reorganización que incluirá la convocatoria a concurso para un director ejecutivo. Este cargo tendrá la responsabilidad de diseñar un plan de marketing integral que permita fortalecer la promoción del destino.





Del Agua también hizo hincapié en uno de los principales desafíos estructurales de la región: la conectividad. En ese sentido, recordó que El Bolsón no cuenta con un aeropuerto cercano, lo que obliga a trabajar en alternativas como promociones vinculadas a rutas escénicas, descuentos en vuelos hacia destinos cercanos y servicios de traslado desde Bariloche.





Finalmente, anunció que continuará la agenda de promoción turística a nivel internacional. En los próximos días, participará en un workshop en Montevideo, organizado junto al organismo provincial de turismo, con el objetivo de posicionar a El Bolsón en el mercado uruguayo. “Es un mercado muy interesante para el invierno y el verano, sobre todo para quienes buscan destinos más tranquilos”, destacó.





De esta manera, y en un escenario económico desafiante, El Bolsón busca consolidarse como una opción elegida dentro de la cordillera, apostando al trabajo conjunto entre el sector público y privado y a una estrategia de promoción sostenida en el tiempo.