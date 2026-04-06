Bariloche ya registra 850 inscriptos para acceder a recargas de garrafas

El dato refleja una importante respuesta de la comunidad en los primeros días de inscripción y ratifica la necesidad de esta política pública, que el Gobierno de Río Negro sostiene para acompañar a los hogares que requieren apoyo para acceder a una fuente de energía esencial durante los meses más fríos del año.





La convocatoria está destinada exclusivamente a vecinas y vecinos de Bariloche, que pueden completar la solicitud a través de un formulario online habilitado por la Provincia.





Inscripción abierta hasta el 30 de abril

La inscripción continuará abierta hasta el 30 de abril y se realiza de manera web, mediante un sistema similar al utilizado el año pasado, con el objetivo de facilitar el acceso, ordenar el registro y llegar con mayor previsión a quienes necesitan esta asistencia.





En el sitio oficial de la Secretaría de Energía y Ambiente también se encuentran disponibles los requisitos y la información necesaria para completar correctamente el trámite: https://energia.rionegro.gov.ar









Una política pública que continúa

El programa Energía para tu Hogar, anteriormente conocido como Plan Calor Gas, da continuidad a una política pública sostenida por la Provincia para garantizar el acceso a garrafas en sectores que no cuentan con gas de red ni otras alternativas de abastecimiento.





Con esta nueva etapa de inscripción, Río Negro reafirma una herramienta concreta de acompañamiento social, con presencia territorial, planificación y una respuesta anticipada ante la llegada del invierno.





Requisitos y canales de consulta

Podrán solicitar el beneficio los hogares de Bariloche que no cuenten con gas de red ni gas a granel, tengan DNI con domicilio en la ciudad, residan en vivienda única y acrediten ingresos netos por debajo de la canasta básica total, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.





Quienes necesiten realizar consultas pueden comunicarse por WhatsApp a los números 294 4634059 y 299 6918932. Además, hay atención presencial en Onelli 1450, 1° piso, de lunes a viernes, de 9 a 14.





También avanza la organización en otras localidades

En el resto de las localidades donde habitualmente también se distribuyen garrafas, la información podrá consultarse de manera presencial en las áreas de Desarrollo Humano de cada municipio. Mientras tanto, la Provincia continúa trabajando en ajustes logísticos para iniciar la distribución de garrafas en junio.

A una semana de la apertura del registro, 850 personas de San Carlos de Bariloche ya se inscribieron al programa provincial Energía para tu Hogar, que permanecerá abierto hasta el 30 de abril para quienes necesiten acompañamiento del Estado para la recarga de garrafas.