Impactante: un puma apareció dentro de un quincho en Pilcaniyeu





Una vecina de la localidad se llevó una enorme sorpresa este miércoles por la mañana al encontrar un puma dentro del quincho de su vivienda.

📍 El hecho ocurrió cerca de las 7 y rápidamente intervino la Policía de Río Negro para asegurar el lugar. Luego, personal de Fauna llevó adelante un operativo para retirar al animal de forma segura.

🐾 El puma fue trasladado para su evaluación y posterior liberación en su hábitat natural.

🎥 Así fue el momento del rescate

Video: gentileza Radio y television Rio Negro

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