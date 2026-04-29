Una vecina de la localidad se llevó una enorme sorpresa este miércoles por la mañana al encontrar un puma dentro del quincho de su vivienda.
📍 El hecho ocurrió cerca de las 7 y rápidamente intervino la Policía de Río Negro para asegurar el lugar. Luego, personal de Fauna llevó adelante un operativo para retirar al animal de forma segura.
🐾 El puma fue trasladado para su evaluación y posterior liberación en su hábitat natural.
🎥 Así fue el momento del rescate
Video: gentileza Radio y television Rio Negro
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