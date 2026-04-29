Epuyen: Contreras tras la interpelación: “Hay que aceptar las críticas y seguir trabajando”

Luego de la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Epuyen, en la que se llevó adelante la interpelación al intendente José Contreras, el jefe comunal se expresó públicamente sobre lo ocurrido y el impacto del proceso tanto en lo personal como en su gestión.

Visiblemente afectado, Contreras reconoció el desgaste que implicó atravesar esta instancia. “La verdad que estar en estos zapatos, después de dos tragedias, no fue fácil, ni en lo personal ni en lo familiar. Todo lo que conlleva lo que pasó hoy es un desgaste muy importante”, sostuvo.

En ese marco, el intendente agradeció el acompañamiento de la comunidad y remarcó la importancia de asumir las críticas recibidas durante la sesión. “Estoy agradecido al pueblo por el acompañamiento. Aceptar también es parte de esto. Tomar las críticas de los concejales para poder mejorar. La verdad, emocionado, y ahora habrá que replantear muchas cosas porque hay que aceptar las críticas y seguir laburando”, expresó.

Tras la votación que lo mantuvo en su cargo, el jefe comunal evitó dar mayores definiciones políticas y se centró en la necesidad de seguir adelante con la gestión. “Reitero, es momento de aceptar las sugerencias del resto de los concejales y avanzar. Ahora a descansar porque no fueron días fáciles para mí, y seguramente para ellos tampoco ha sido fácil. Habrá que tomarse unos días de respiro y volver con más fuerza que nunca”, concluyó Contreras.