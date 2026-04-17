Incendio contenido en un camping de El Foyel: intervino el SPLIF tras una quema descontrolada





Un incendio se desató en las últimas horas en un camping ubicado en la zona de El Foyel, encendiendo las alarmas y demandando la rápida intervención del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF). El foco ígneo se originó a partir de una quema que se salió de control dentro del predio. Tambien acudio personal de bomberos voluntarios de El Bolsón.

De acuerdo al parte oficial, “el personal del SPLIF debió trabajar en un incendio en el camping Elcira en El Foyel luego de recibir el aviso de una quema descontrolada en el lugar”. La situación obligó a desplegar un operativo con recursos humanos y materiales para evitar que el fuego se propagara.

En el lugar trabajaron “15 combatientes en 5 móviles que trabajaron con agua y herramientas”, logrando contener el avance de las llamas. No obstante, desde el organismo indicaron que “actualmente continúan los trabajos en el lugar”, lo que da cuenta de tareas de enfriamiento y control para prevenir posibles reactivaciones.

Desde el SPLIF volvieron a insistir en la responsabilidad individual al momento de realizar quemas, recordando medidas básicas de prevención. En ese sentido, remarcaron la importancia de “quemar en montones pequeños, no abandonar la quema, apagar con abundante agua y nunca quemar si hay vientos intensos”.

El episodio vuelve a poner en foco los riesgos asociados a prácticas negligentes en zonas sensibles, especialmente en entornos naturales donde el fuego puede propagarse con rapidez y consecuencias graves.