Jornada: "Accesibilidad comunicativa y respuestas inclusivas en emergencias y desastres"

Se realizará un encuentro sobre gestión del riesgo con enfoque en accesibilidad, inclusión y derechos, orientado a la protección y autonomía de personas con discapacidad y de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Una jornada para repensar la prevención desde la proximidad, la participación activa y el trabajo conjunto de los distintos colectivos de discapacidad, para proponer un salto cualitativo en la forma en que cuidamos a quienes más lo necesitan.
-Sábado 11/4
-10:00 a 13:00 hs
-Casa de la Cultura, Salón Auditorio (Av. Islas Malvinas y Los Ciruelos).
-Actividad libre y gratuita · Sin inscripción previa.
A cargo de la Fundación Sordos Comahue.
Para más información, comunicarse con Desarrollo Social:
-4471 880
-2944 689881
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