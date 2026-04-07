Jornada: "Accesibilidad comunicativa y respuestas inclusivas en emergencias y desastres"





Se realizará un encuentro sobre gestión del riesgo con enfoque en accesibilidad, inclusión y derechos, orientado a la protección y autonomía de personas con discapacidad y de poblaciones en situación de vulnerabilidad.





Una jornada para repensar la prevención desde la proximidad, la participación activa y el trabajo conjunto de los distintos colectivos de discapacidad, para proponer un salto cualitativo en la forma en que cuidamos a quienes más lo necesitan.





-Sábado 11/4

-10:00 a 13:00 hs

-Casa de la Cultura, Salón Auditorio (Av. Islas Malvinas y Los Ciruelos).

-Actividad libre y gratuita · Sin inscripción previa.





A cargo de la Fundación Sordos Comahue.





Para más información, comunicarse con Desarrollo Social:

-4471 880

-2944 689881