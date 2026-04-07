Río Negro impulsa profesionalización de brigadistas con nueva tecnicatura





La Provincia puso en marcha la Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales, una propuesta que apunta a fortalecer la formación de brigadistas y mejorar la respuesta ante emergencias en el territorio.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), en articulación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), inició esta nueva carrera destinada al personal del organismo en toda la provincia. En ese marco, el Gobernador Alberto Weretilneck participó de la primera clase y dio la bienvenida a las y los estudiantes, subrayando el valor estratégico de la formación para el presente y el futuro de Río Negro.

“Todos sabemos la importancia que tiene para la provincia la protección de nuestros bosques, pero también la protección de la vida y de los bienes de quienes viven en la zona de bosque”, afirmó.





El Mandatario subrayó además los cambios en el territorio y el impacto del cambio climático: “Hoy seguimos teniendo bosque, pero también tenemos miles de rionegrinas y rionegrinos que viven en zona de bosques, con lo cual el riesgo es mayor y la complejidad del combate también es mayor”.

En ese sentido, advirtió que “situaciones que no se daban hace años atrás hoy empiezan a ser normales”, en referencia al adelanto de las temporadas de incendios y a la aparición de eventos de mayor intensidad.

La propuesta se inscribe en las políticas de Educación Técnico Profesional y responde a una demanda concreta frente al incremento en la recurrencia y complejidad de los incendios forestales. En este contexto, contar con personal capacitado resulta clave para mejorar las tareas de prevención, análisis y combate del fuego.

La tecnicatura tiene una duración de tres años y está orientada a formar técnicos y técnicas con conocimientos científicos, técnicos y operativos para intervenir en todas las etapas del manejo del fuego: desde la prevención y detección hasta el combate y la recuperación de áreas afectadas.

El perfil del egresado contempla la capacidad de analizar el comportamiento de los incendios, interpretar variables meteorológicas y territoriales, y aportar a la toma de decisiones en situaciones críticas, priorizando la seguridad de las brigadas en terreno. Además, la formación incorpora una mirada integral que contempla el impacto del fuego en las comunidades y los ecosistemas.

El plan de estudios incluye contenidos de meteorología, ecología del fuego, sistemas de información geográfica, topografía, gestión del riesgo, logística y comunicación, junto con prácticas profesionalizantes desde el inicio, fortaleciendo el vínculo entre la formación y el trabajo en territorio.

La Presidenta del IPAP, Juana Benitez, remarcó el valor estratégico de la iniciativa: “Realmente hoy es un día muy importante para Río Negro. Damos inicio a la primera cohorte de la tecnicatura superior en análisis de incendios forestales. Es la única en el país”, señaló.

Además, destacó que “esta propuesta fue impulsada por el SPLIF y, en conjunto con el IPAP, hemos logrado llevarla adelante entendiendo esta mirada estratégica sobre la formación”. Benítez también subrayó el impacto de la política pública en la gestión estatal: “Esta iniciativa refleja una decisión clara de fortalecer las capacidades del Estado, anticiparnos a escenarios complejos y cuidar nuestro ambiente, con profesionales preparados para el territorio”.

La iniciativa amplía las oportunidades de desarrollo profesional dentro del SPLIF y en otros ámbitos vinculados a la gestión ambiental, organismos públicos y espacios de formación, en un campo con creciente demanda.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que esta nueva tecnicatura representa una inversión estratégica en conocimiento, prevención y cuidado del ambiente, consolidando una política pública que articula educación, producción y territorio. La iniciativa busca fortalecer las capacidades provinciales frente a los desafíos ambientales actuales, promoviendo el desarrollo de perfiles técnicos que aporten a comunidades más seguras, resilientes y preparadas.