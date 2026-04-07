JSRN sumó más de 6000 nuevos afiliados y avanza hacia su proceso electoral interno

Juntos Somos Río Negro finalizó el período de afiliación partidaria con una amplia participación en toda la provincia y la incorporación de más de 6000 nuevos afiliados, en el marco de un fuerte trabajo territorial y militante.





El proceso mostró una importante respuesta en distintas localidades, con cifras destacadas en ciudades como Cipolletti, que superó los 2000 afiliados, Viedma con más de 1800, Bariloche con cerca de 900 y General Roca con más de 500 nuevas incorporaciones.





Desde el espacio destacaron el entusiasmo generado durante el proceso, que se desarrolló en toda la provincia con presencia activa de referentes y equipos de trabajo.





Asimismo, se informó que el próximo 17 de mayo vence el plazo para la presentación de listas ante la Junta Electoral partidaria, en las categorías de Mesa Provincial, Asamblea y mesas locales.





El proceso interno apunta a consolidar una etapa de renovación de dirigencias, incorporación de nuevas ideas y fortalecimiento de la participación partidaria.





Desde Juntos Somos Río Negro remarcaron que se trata de un partido en crecimiento, con una mirada provincialista y una concepción municipalista, orientado a seguir aportando al desarrollo y la transformación de la provincia.