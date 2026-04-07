Murió una adolescente de 15 años por hantavirus. Cerro Centinela

En horas de la madrugada, se confirmó la muerte de una adolescente de 15 años como consecuencia del hantavirus. La joven se encontraba internada en el Hospital Zonal de Esquel, donde su estado se deterioró rápidamente hasta provocar su deceso. Era una de las diez personas que cumplían aislamiento obligatorio dispuesto por las autoridades sanitarias de la provincia.





El brote había sido notificado por primera vez el 2 de marzo por la Secretaría de Salud provincial, cuando una mujer de 57 años se convirtió en el caso índice de este foco epidemiológico. Desde entonces, el sistema sanitario de la cordillera mantuvo alerta máxima y realizó un seguimiento estrecho de los contactos cercanos para evitar una mayor propagación.





El hantavirus se transmite principalmente a través del ratón colilargo y no tiene cura específica, por lo que la prevención resulta clave. Las autoridades insisten en ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados como galpones o cabañas antes de ingresar, usar barbijos N95 y guantes al limpiar lugares con posible presencia de roedores, y mantener los alrededores de las viviendas ordenados y sin acumulación de basura.





Ante la aparición de fiebre alta, dolores musculares, cefalea o náuseas, especialmente tras haber frecuentado zonas rurales o haber estado en contacto con personas diagnosticadas, las autoridades recomiendan concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.

Una joven que estaba aislada junto a otras nueve personas de Cerro Centinela falleció en el Hospital Zonal de Esquel en horas de la madrugada.