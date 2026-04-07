Bariloche: la Policía evitó que salieran a manejar borrachos

En cuestión de minutos, un móvil de la Comisaría 28° llegó al lugar. Sin embargo, lo que parecía un control rutinario empezó a revelar irregularidades: uno de los rodados, una camioneta Ford EcoSport tenía una prohibición vigente para circular, mientras que el otro presentaba falta de documentación.





A partir de ahí, y de manera coordinada, se convocó al personal de Tránsito Municipal. Mientras tanto, desde el centro de monitoreo se siguió cada movimiento en tiempo real. Ya en el lugar, los inspectores realizaron los test de alcoholemia a los conductores. Los resultados fueron claros: ambos habían consumido alcohol. Uno de ellos registró un nivel elevado, 2,07 y 0,59 de alcohol en sangre respectivamente, lo que implicaba un serio riesgo si hubiera tomado el volante.





Como consecuencia, se labraron las actas correspondientes y se dispuso la retención preventiva de los dos vehículos. Más tarde, grúas municipales concretaron el traslado de los rodados, mientras que los involucrados se retiraron caminando del lugar, ya que no presentaban pedidos judiciales.





Este tipo de intervenciones reflejan un cambio silencioso pero profundo: ya no se trata solo de reaccionar ante un hecho consumado, sino de anticiparse. En este caso, la combinación entre tecnología, atención permanente y respuesta policial permitió frenar a tiempo una situación que podría haber terminado en un siniestro vial.





Así, el Sistema Integral de Prevención del Delito vuelve a mostrar su valor en la práctica. No solo observa, sino que conecta, alerta y activa. Y cuando ese engranaje funciona en conjunto con la Policía y los organismos municipales, el resultado es claro: más control, más prevención y más seguridad para quienes circulan todos los días por las calles de Bariloche.

El Sistema Integral de Prevención del Delito permitió identificar en tiempo real a cuatro hombres consumiendo alcohol, dos de los cuales se encontraban al volante de camionetas. Ante esta situación, se desplegó un operativo conjunto con la Comisaría 28° y el área de Tránsito Municipal de Bariloche. Como resultado, los test de alcoholemia arrojaron resultados positivos y ambos vehículos fueron secuestrados.Todo comenzó cerca de las 11.40, cuando un operador del sistema de videovigilancia advirtió una situación que, a simple vista, podía pasar desapercibida. En una esquina de Beschtetd y Diego Neil, cuatro hombres permanecían junto a dos camionetas mientras ingerían bebidas alcohólicas. Lejos de ignorar la escena, el agente activó el protocolo y dio aviso inmediato a la Policía para su identificación.