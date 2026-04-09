Natalia Aguilar destacó la búsqueda activa de talleres sociales en la región



La delegada de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, Natalia Aguilar, se refirió al trabajo territorial que viene realizando en distintas localidades de la región, tras una reciente recorrida por diferentes sectores. La delegada de Desarrollo Social de la provincia de Río Negro, Natalia Aguilar, se refirió al trabajo territorial que viene realizando en distintas localidades de la región, tras una reciente recorrida por diferentes sectores.





En ese marco, Aguilar explicó que uno de los ejes centrales de la gestión es la identificación y fortalecimiento de talleres sociales, con el objetivo de acompañar a vecinos y vecinas en iniciativas que promuevan la inclusión, la capacitación y el desarrollo comunitario.





La funcionaria remarcó la importancia de mantener un contacto directo con la comunidad para conocer de primera mano las necesidades y demandas, lo que permite orientar mejor las políticas públicas y brindar respuestas concretas en el territorio.





Asimismo, señaló que estas recorridas forman parte de una estrategia de trabajo que busca consolidar espacios de contención y aprendizaje, especialmente en contextos donde se requiere mayor acompañamiento del Estado provincial.





Finalmente, Aguilar destacó el compromiso de seguir recorriendo la región para continuar impulsando propuestas que fortalezcan el entramado social y generen oportunidades para distintos sectores de la población.