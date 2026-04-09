La fuerza de la producción orgánica en la Comarca Andina: la experiencia de Iván Árnica desde la chacra Amarantus



Temprano, como cada martes, jueves, sábado y domingo, la Feria Franca de la localidad comienza a tomar forma. Los puestos se levantan de a poco, el movimiento crece y los productores locales llegan con sus cosechas frescas, resultado de días de trabajo en la tierra. En ese escenario, uno de los espacios que refleja con claridad el valor de la producción orgánica es la chacra Amarantus, impulsada por Iván Árnica, quien forma parte de una red de chacras productivas de REPACA. Temprano, como cada martes, jueves, sábado y domingo, la Feria Franca de la localidad comienza a tomar forma. Los puestos se levantan de a poco, el movimiento crece y los productores locales llegan con sus cosechas frescas, resultado de días de trabajo en la tierra. En ese escenario, uno de los espacios que refleja con claridad el valor de la producción orgánica es la chacra Amarantus, impulsada por Iván Árnica, quien forma parte de una red de chacras productivas de REPACA.





La feria no es solo un lugar de venta: es también un punto de encuentro entre productores y vecinos, donde se pone en valor una forma distinta de producir alimentos. En ese contexto, la propuesta de Amarantus se destaca por su compromiso con la agroecología, apostando a una producción que prioriza el cuidado del suelo, la salud de quienes consumen y el equilibrio con el entorno natural.

Desde la mirada de Árnica, la verdura que llega a la feria no es simplemente un producto más. Detrás de cada hoja, cada raíz y cada fruto, hay un proceso que implica planificación, conocimiento y una fuerte conexión con la tierra. La producción orgánica requiere tiempos distintos, respeto por los ciclos naturales y una lógica que se aleja de los métodos convencionales intensivos.





La chacra Amarantus forma parte de una red más amplia de productores que, a través de REPACA, trabajan de manera articulada para fortalecer la producción local y garantizar alimentos sanos. Esta red no solo permite compartir saberes y experiencias, sino también sostener un modelo productivo que apuesta por la soberanía alimentaria y el desarrollo regional.

En la Comarca Andina, este tipo de iniciativas cobra especial relevancia. La cercanía entre quienes producen y quienes consumen genera un vínculo de confianza que se traduce en un creciente interés por los alimentos orgánicos. La feria, en este sentido, funciona como una vidriera de ese trabajo cotidiano que muchas veces comienza antes del amanecer.





Mientras los puestos terminan de armarse y los primeros vecinos se acercan a recorrer, la presencia de productores como Iván Árnica reafirma una tendencia que sigue creciendo: la elección de alimentos que no solo alimentan, sino que también cuentan una historia, la de quienes apuestan por una forma más consciente y sustentable de producir en la región.