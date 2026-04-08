¿Punto final para los tours de compras en Chile?

En el fin de semana largo que acaba de finalizar se notó movimiento turístico hacia Chile, pero quedó en evidencia un cambio profundo en el perfil del visitante argentino. Si bien el flujo de viajeros se mantuvo en niveles aceptables, ya no predomina el turismo de compras.





La ventaja cambiaria ya no es tal, el factor principal es la apreciación del peso chileno frente al peso argentino. Existe de esta manera en este 2026 un encarecimiento relativo de distintos artículos, mientras que en 2025 la relación era casi "uno a uno" en términos prácticos, hoy el costo de vida en Chile (alojamiento y comida) se ha equiparado con Argentina, incluso con Brasil.





Si bien algunos productos específicos de tecnología o indumentaria de marcas internacionales siguen siendo más baratos en Chile, la brecha ya no justifica para muchos el gasto del viaje, el combustible y el alojamiento. En su lugar, creció un perfil más austero y selectivo, orientado al descanso, la gastronomía, los paisajes y las experiencias culturales, dejando atrás el histórico “aluvión” que colmaba shoppings y centros comerciales.

Por otra el parte el e-commerce (comercio electrónico) abarca transacciones favorables entre empresas, consumidores y otras entidades mediante plataformas digitales, redes sociales y sitios web, eliminando barreras geográficas y temporales. En otras palabras ya no se necesita realizar el gasto de traslados para adquirir determinados productos, se compra desde casa y con la comodidad que el artículo adquirido lo llevan al hogar del comprador





La consolidación de plataformas como Shein o Temu, que realizan envíos directos a Argentina con precios de fábrica desde China, ‘ha canibalizado’ gran parte del mercado de "ropa y souvenirs" que antes motivaba los viajes a los malls de Osorno, Puerto Montt, Santiago o Viña del Mar.





En rubros como electrodomésticos, los precios en Argentina dejaron de subir al ritmo de la inflación o incluso bajaron en dólares, compitiendo directamente con los precios chilenos. Ya no es estrictamente necesario cruzar la cordillera para encontrar variedad de modelos o marcas globales.





La disminución de las compras ya se notó durante enero y febrero (2026) donde muchos argentinos cruzaron la cordillera, pero con un comportamiento de consumo más medido. Hubo estadías más cortas, presupuestos ajustados y menor gasto en productos. Para el sector turístico chileno, esto significó un impacto directo en los ingresos, sobre todo en rubros vinculados al retail, mientras que la hotelería, la gastronomía y el turismo de experiencias lograron sostener parte de la actividad.





A fines de febrero los referentes del sector turístico trasandino coincidían en que el fenómeno no se explica por una caída total del turismo argentino, sino por una transformación en sus prioridades. Jaime Guazzini, presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, calificó el escenario como una “normalización” forzada, producto del nuevo contexto económico y cambiario en Argentina. Según el dirigente, el histórico turismo de compras perdió atractivo debido a que la diferencia de precios ya no resulta tan conveniente como en años anteriores.





En los distintos pasos fronterizos se observa una tendencia a viajar en grupos reducidos en autos particulares o camionetas, lo que permite mayor agilidad en la aduana y menos dependencia de los horarios rígidos de los tours masivos. Según estadísticas en pasos clave como Cardenal Samoré, se registró una baja de hasta el 25% en el flujo de turistas respecto al año anterior.





Otro dato importante se refiere a los pagos. Para quienes aún deciden viajar, la estrategia más utilizada este año es el pago con tarjeta de débito desde cuentas en dólares, para evitar recargos impositivos y aprovechar un tipo de cambio más estable.





En este nuevo escenario, unos días de descanso y la gastronomía toman protagonismo. Restaurantes, bodegas, experiencias enológicas, circuitos culturales y propuestas al aire libre registraron un buen movimiento, sobre todo en los fines de semana. El viajero argentino priorizó salidas, degustaciones y excursiones por sobre la compra de electrodomésticos, indumentaria o tecnología. Se observa que muchos turistas optan por escapadas cortas, viajes relámpago o fines de semana largos, en lugar de largas estadías con grandes presupuestos.





Empresarios del turismo chileno apuestan a un repunte en abril, con un cambio en el calendario de viajes. Consideran que hay argentinos que postergaron sus vacaciones para evitar la temporada alta y encontrar mejores precios. El Cordillerano

La caída de los tours de compras a Chile en este 2026 responde a una combinación de factores económicos y cambios en los hábitos de consumo.La nueva relación cambiaria redujo el gasto en shoppings y outlets. La Federación de Empresas de Turismo de Chile manifestó su preocupación por el bajo impacto en las ventas. La variación del precio del petroleo también tiene una ventaja comparativa, de un lado o del otro de la cordillera, estrictamente ligado al bolsillo del viajero.