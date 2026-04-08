Río Negro suma otro hito del VMOS con un avance en Allen

La instalación del domo geodésico de aluminio sobre uno de los tanques de la estación de bombeo de Allen marca un nuevo avance en la ejecución del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una de las obras de infraestructura energética más importantes del país.





La intervención suma capacidad operativa, incorpora una solución diseñada para perdurar y aporta mejores condiciones de resguardo ambiental y eficiencia técnica.

Una maniobra de alta precisión

El montaje se realizó sobre el tanque TK AG 007 de la Estación Cabecera Allen. El domo fue diseñado y construido bajo Norma API 650 – Apéndice G por la empresa Tecnagent, montado por AESA y supervisado por YPF.





La maniobra demandó una grúa de 600 toneladas, 32 puntos de soporte y el trabajo coordinado de más de 75 especialistas, en una tarea que reflejó la magnitud técnica y operativa de la obra.





Allen, parte de un proyecto que transforma a Río Negro

Este nuevo hito se suma a una secuencia de avances que muestran el ritmo sostenido del VMOS en territorio rionegrino. En las últimas semanas, también se concretaron nuevos pasos en Punta Colorada y el cruce del oleoducto por debajo del río Negro, dentro de una obra que unirá Allen con la costa atlántica y posiciona a la provincia como puerta de salida de la energía argentina al mundo.





“Cada avance del VMOS confirma que Río Negro tiene un rumbo claro y una planificación seria para acompañar el crecimiento de una nueva etapa productiva. Lo que hoy avanza en Allen no es una obra aislada: es parte de un proceso que genera trabajo, mueve la economía y prepara a la provincia para el futuro”, afirmó el Gobernador Alberto Weretilneck.

Más inversión, más trabajo, más futuro

El proyecto VMOS fue definido por la Provincia como una infraestructura estratégica por su impacto en el empleo, el movimiento económico y el desarrollo regional. En ese marco, cada nuevo frente de obra refuerza una idea central: Río Negro está en marcha, con decisiones concretas que generan oportunidades y construyen futuro.





“Estamos generando las condiciones para que las grandes inversiones se traduzcan en beneficios concretos para los rionegrinos. Detrás de cada avance hay más oportunidades para nuestras empresas, más demanda de trabajo y una provincia que se consolida como protagonista de la energía que viene”, sostuvo Weretilneck.





Además del impacto productivo, la obra avanza bajo parámetros técnicos y ambientales específicos, con estándares orientados a garantizar seguridad, previsibilidad y cuidado del entorno, lo cual es seguido de cerca por las autoridades de control en cada instancia.

Se concretó en Allen un nuevo hito del proyecto VMOS con la colocación del techo geodésico del tanque TK AG 007 en la Estación Cabecera del oleoducto. El avance fortalece una obra estratégica para el desarrollo energético, el empleo y el futuro de la provincia.