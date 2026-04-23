¿Qué envían los argentinos a familiares y amigos que viven en el exterior?

En los últimos años, los envíos internacionales empezaron a incorporar un componente cada vez más relevante: el de la nostalgia. Los llamados “productos nostálgicos” funcionan como puentes afectivos que conectan con la memoria, la cultura y los afectos. De acuerdo con los datos del Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, Argentina cuenta con 1,2 millones de emigrantes. Con una comunidad viviendo en el exterior, crece la demanda de productos que conectan con la vida cotidiana en el país.





Entre los infaltables aparece el mate, con su inseparable paquete de yerba. Más que una bebida, un ritual social que simboliza encuentro, pausa y pertenencia. A su lado, el dulce de leche ocupa un lugar privilegiado. Ya sea para untar en tostadas o improvisar un postre, es un sabor que viaja para evocar la infancia y los momentos compartidos en familia. Las galletitas clásicas, los alfajores y chocolates locales también son protagonistas habituales de estas cajas viajeras, elegidos tanto por su sabor como por la imposibilidad de conseguirlos o replicarlos con la misma autenticidad en otros países.





Pero no todo es comida. En muchas encomiendas se cuelan objetos cargados de significado: una camiseta de fútbol del club de toda la vida, libros en español o incluso fotos impresas. Son elementos que ayudan a sostener la identidad cultural en contextos lejanos y, muchas veces, a transmitirla a nuevas generaciones nacidas fuera del país.





Detrás de estos gestos —mandar un alfajor, un kit de mate y yerba o un regalo— hay una operación mucho más compleja de lo que parece. Mail Boxes Etc. comparte el recorrido que atraviesa cada paquete.









En cada paquete viaja “un pedacito de Argentina”: mates, yerba, dulce de leche, galletitas, chocolates y alfajores, camisetas de fútbol, libros e incluso fotos impresas recorren miles de kilómetros, atraviesan aduanas y completan diversos trámites administrativos para que los disfruten los más de 1.2 millones de argentinos que viven en el exterior.