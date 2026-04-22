El Hoyo. Charla sobre telemedicina para adultos mayores

Los consejos de adultos mayores de la comarca junto al jefe zonal del PAMI se reunieron con autoridades de salud de la provincia del Chubut en la casa amarilla de El Hoyo para interiorizarse sobre los proyectos de atención ciudadana en salud.





El objetivo es brindar atención médica con turnos programados a través de la plataforma Dino por WhatsApp y así evitar las largas filas en horarios diurnos, traslados innecesarios, seguimiento de recetas y estudios y consultas x video o chat. Para ello, Provincia mencionó la posibilidad de instalar cabinas de autodiagnóstico que ya funcionan en otras localidades de Chubut.





En este marco, los relevamientos por ahora son preliminares ya que primero deben conocer sobre la conectividad en la zona y distintas realidades con respecto a los requerimientos de salud y educación además de trabajar en conjunto con el Hospital Rural.





Cabe mencionar que hoy en dìa, la plataforma se utiliza para iniciar partidas de nacimiento, trámites del CUD, boleto educativo gratuito y se espera poder implementarla a nivel local para la inscripción de los juegos comunales.





Los avances con respecto a la implementación de Dino continúan en el Hospital rural de Trevelin, Tecka, Comodoro, Rawson, Trelew y Madryn dónde es posible sacar turnos para un primer nivel de atención, medicina general.