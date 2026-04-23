Realizan tareas de bacheo en ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

El organismo vial informó que en la ruta nacional N° 40, a la altura del paraje El Foyel, se ejecutan tareas de bacheo y aplicación de carpetines con asfalto en caliente entre los kilómetros 1953 y 1957. Además, se realizó un drenaje en la carpeta estructural para desviar el agua acumulada en esa sección de la traza.





En forma simultánea, en la ruta nacional N° 23 se llevan adelante trabajos de perfilado de banquinas en los tramos de ripio, como parte de las acciones de mantenimiento preventivo de la red vial nacional en la región.





Vialidad Nacional solicitó a los conductores circular con precaución en las zonas intervenidas, respetar las indicaciones del personal vial y cumplir con las medidas de seguridad obligatorias: uso de cinturón de seguridad, luces bajas encendidas y correcta visibilidad al volante.





El organismo también recordó que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 prohíbe el uso de objetos que obstruyan la visibilidad del conductor, como las antenas satelitales instaladas en el parabrisas. La infracción puede generar multas de hasta $1.200.000, y se recomienda el uso de soportes magnéticos o de techo como alternativa reglamentaria. (ANB)

Vialidad Nacional lleva adelante tareas de bacheo, carpetines asfálticos y drenajes en la ruta 40, entre los kilómetros 1953 y 1957, mientras que en la ruta 23 se realizan trabajos de perfilado de banquinas en zonas de ripio.