Recomendaciones preventivas para conductores ante condiciones invernales. El Hoyo







La Municipalidad de El Hoyo brinda una serie de recomendaciones destinadas a conductores, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la seguridad vial durante la temporada invernal. La Municipalidad de El Hoyo brinda una serie de recomendaciones destinadas a conductores, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar la seguridad vial durante la temporada invernal.





Antes de salir, es fundamental verificar el estado general del vehículo, incluyendo escobillas, luces, batería, frenos, neumáticos y nivel de líquido anticongelante. También se recomienda consultar el estado de las rutas y el pronóstico del tiempo; en caso de condiciones adversas, y de ser posible, postergar el viaje. Asimismo, es importante contar con cadenas para nieve o cubiertas especiales para hielo.

En situaciones de neblina, se aconseja circular con luces bajas encendidas en todo momento y evitar el uso de luces altas, ya que reducen la visibilidad.





Ante la presencia de hielo o escarcha sobre la calzada, es importante reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas como frenadas o aceleraciones repentinas, no detenerse sobre la ruta y mantener una mayor distancia con otros vehículos.





En caso de desperfecto mecánico, se debe detener el vehículo en la banquina, evitando zonas peligrosas, encender las balizas y colocar los triángulos de señalización a una distancia mínima de 100 metros para advertir a otros conductores.





Por último, quienes circulen en bicicleta o motocicleta deben utilizar la protección adecuada, como casco y guantes, además de chaleco reflectivo o ropa visible, a fin de garantizar una mayor visibilidad en condiciones adversas.





Ante cualquier emergencia, comunicarse con los servicios correspondientes: Bomberos (100), Policía (101) o Hospital (107).