Sucesiones sin testamento al tope de los procesos en el fuero Civil de Río Negro



Durante 2025, los Juzgados y Unidades Jurisdiccionales Civiles del Poder Judicial de Río Negro registraron 2.134 sucesiones intestadas. Este tipo de trámite fue el más frecuente del fuero y representó el 30,1 por ciento del total de las acciones relevadas. Durante 2025, los Juzgados y Unidades Jurisdiccionales Civiles del Poder Judicial de Río Negro registraron 2.134 sucesiones intestadas. Este tipo de trámite fue el más frecuente del fuero y representó el 30,1 por ciento del total de las acciones relevadas.





Las sucesiones intestadas se producen cuando una persona fallece sin haber dejado testamento. En esos casos, la ley establece quiénes son las personas herederas y en qué orden les corresponde la adjudicación de los bienes.





Además de las sucesiones sin testamento, entre las acciones más frecuentes del fuero Civil se ubicaron los juicios ejecutivos, con el 11,9 por ciento, y las demandas por daños y perjuicios, con el 11,8 por ciento.





En total, los Juzgados y Unidades Jurisdiccionales Civiles de la provincia recibieron 6.748 expedientes nuevos durante 2025. La Segunda Circunscripción, con cabecera en Roca, concentró la mayor cantidad de ingresos con 2.458 causas. Le siguieron la Cuarta Circunscripción con 1.488, la Tercera con 1.449 y la Primera con 1.353.





Durante el mismo período se registraron 29.114 movimientos en el fuero y se dictaron 4.784 sentencias de finalización, entre definitivas y homologaciones. A esa cifra se suman 2.460 sentencias monitorias vinculadas a procesos de ejecución.





La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.