Avanzan mejoras en delegaciones del Registro Civil







Incorporaron equipamiento, renovaron sedes y sumaron una nueva unidad móvil para ampliar la atención en Río Negro Incorporaron equipamiento, renovaron sedes y sumaron una nueva unidad móvil para ampliar la atención en Río Negro





Las delegaciones del Registro Civil de distintas localidades rionegrinas comenzaron a mostrar cambios en infraestructura y equipamiento a partir de un plan de modernización que incluye remodelaciones edilicias, incorporación de tecnología y ampliación de la cobertura territorial del organismo.





Las tareas se desarrollaron en sedes de Viedma, San Antonio Oeste, Villa Regina y Río Colorado, donde se realizaron trabajos de pintura, reacondicionamiento de espacios y renovación de fachadas. También se llevaron adelante mejoras en las salas de matrimonios, utilizadas para ceremonias y trámites vinculados al estado civil.





Desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos explicó que el objetivo es fortalecer el funcionamiento operativo del organismo y mejorar las condiciones de atención al público. Según indicó, el plan apunta tanto a la infraestructura como a la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar los trámites registrales.





Entre las medidas implementadas se sumó además una nueva unidad de Registro Civil Móvil, destinada a ampliar la llegada del servicio a localidades y parajes alejados de las delegaciones tradicionales. La incorporación permitirá acercar trámites vinculados a documentación y registros civiles en distintos puntos de la provincia.





El proceso de modernización también incluye la entrega de computadoras y equipamiento técnico para optimizar la atención diaria y reducir tiempos administrativos dentro de las oficinas provinciales.





Ríos señaló que las obras y mejoras forman parte de un plan integral que continuará extendiéndose a otras sedes del Registro Civil en Río Negro. En ese sentido, sostuvo que la intención es fortalecer la presencia territorial del organismo y garantizar mejores condiciones tanto para quienes realizan trámites como para el personal que trabaja en las delegaciones.





Con estas intervenciones, el Gobierno provincial busca avanzar en la actualización operativa del sistema registral y ampliar el acceso a servicios administrativos en diferentes regiones del territorio rionegrino.