Coopetel Energía incorporó el tanque de mayor capacidad de carga de gas de su historia



La nueva unidad permite transportar hasta 27 toneladas de carga útil y aumenta en más de un 50% la capacidad de transporte de granel de la empresa, mejorando la logística y optimizando costos para seguir fortaleciendo el servicio en toda la región. La nueva unidad permite transportar hasta 27 toneladas de carga útil y aumenta en más de un 50% la capacidad de transporte de granel de la empresa, mejorando la logística y optimizando costos para seguir fortaleciendo el servicio en toda la región.





Marcelo Contardi, presidente de Coopetel, destacó que la incorporación “permite tener una mejor cobertura de la necesidad de traslado de gas para la Planta de Coopetel y distribuirlo a toda la Patagonia”.

Además, señaló que se trata de “una inversión significativa afrontada con capacidad propia de la cooperativa”, vinculada al crecimiento y la ampliación de la zona geográfica de cobertura. En este sentido, Contardi también subrayó que “el modelo cooperativo de gestión es sano, fuerte y sólido”, y que permite afrontar inversiones estratégicas en contextos complejos.





Por su parte, Pamela Cámara, coordinadora de relaciones con el Asociado y la Comunidad, remarcó que contar con un tanque de 27.000 kilos “facilita el traslado y evita tener que tercerizar el transporte de gas” y que “la idea es poder acompañar a las familias para que tengan calefacción y gas disponible durante el invierno”.

Esta incorporación se suma a la reciente llegada del VW Meteor 520 CV (6×4), el camión más grande con el que cuenta el sector, preparado para mover tanques de más de 67 m³ y reforzar el abastecimiento en las rutas más exigentes de la Patagonia.