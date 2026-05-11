Bomberos Voluntarios de El Bolsón incorporó una nueva unidad de rescate y proyecta sumar otro camión cisterna

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón sumó oficialmente una nueva unidad de rescate que reemplazará al histórico móvil 8, una incorporación largamente esperada por el cuerpo activo y la comisión directiva, que continúa avanzando en el proceso de modernización del parque automotor y del equipamiento destinado a las emergencias de la región.

La llegada de la nueva unidad fue presentada en medio de un clima de entusiasmo y emoción tanto por parte de los integrantes del cuartel como de quienes siguen de cerca el crecimiento de la institución. Se trata de una Citroën Jumper de mayores dimensiones y capacidad que la antigua unidad, lo que permitirá optimizar el trabajo operativo y mejorar las condiciones de seguridad para el personal y las intervenciones.

El presidente de la comisión de Bomberos Voluntarios, Juan Carlos Martínez, destacó la importancia de continuar renovando el equipamiento y sostuvo que la institución mantiene un trabajo constante para responder a las necesidades planteadas por la jefatura del cuerpo activo.

“Realmente es muy lindo, muy interesante. Uno siente una muy buena sensación de poder cumplir y de estar a la altura de las circunstancias y de las necesidades que viene haciendo jefatura desde hace bastante tiempo”, expresó Martínez, quien además remarcó que las prioridades operativas van cambiando permanentemente y obligan a sostener una inversión continua.

En ese sentido, explicó que actualmente el cuartel no solo trabaja en la renovación de unidades, sino también en la compra de equipamiento de protección personal, equipos autónomos y nueva indumentaria para los bomberos. “Esto es constante. Cuando uno cree que terminó, arranca de nuevo a barrer por el fondo, porque es una renovación permanente”, afirmó.

Por su parte, el jefe del cuerpo activo, Enzo Navarro, explicó que la nueva Citroën Jumper posee una capacidad superior en tamaño y carga respecto de la antigua Ducato, lo que permitirá transportar de manera más eficiente el equipamiento de rescate.

“Es bastante más grande, mucho más grande, con más capacidad en kilos, y eso nos da una pauta de que el equipamiento que nosotros tenemos va a ser muy bien utilizado y, sobre todo, mejora la seguridad”, indicó Navarro.

El jefe bomberil señaló además que, si bien la unidad ya se encuentra ploteada y acondicionada en el cuartel, todavía resta completar el traslado y distribución estratégica de todos los elementos de rescate, una tarea que requiere planificación específica según el tipo de emergencia y la disposición del material.

“Todo tiene que estar estudiado, qué va primero y cómo se distribuye el peso de acuerdo a la emergencia”, explicó.

La nueva unidad llevará el número 20, manteniendo la tradición institucional que identifica a cada móvil como parte de la historia operativa del cuartel.

Durante la presentación también se confirmó que la institución ya trabaja en la adquisición de un nuevo camión cisterna 4x4 de menor porte, pensado especialmente para mejorar la respuesta rápida en incendios forestales y emergencias en sectores de difícil acceso.

Martínez detalló que actualmente el cuartel cuenta con un camión de 13 mil litros, aunque se trata de una unidad pesada que presenta complicaciones para desplazarse en determinados caminos de montaña o sectores rurales.

“La idea es tener un camión más liviano con tanque para poder llegar más rápido y acceder a lugares más difíciles”, señaló.

Navarro agregó que este nuevo proyecto apunta directamente a fortalecer el ataque rápido en incendios y complementar el trabajo articulado que actualmente se realiza junto al SPLIF en distintos operativos forestales de la región.

“La inmediatez es fundamental. Un camión cisterna 4x4 y más liviano nos da autonomía para trabajar en cualquier sector de difícil acceso y sostener durante más tiempo las tareas de combate”, explicó.

La incorporación de la nueva unidad representa un paso más en el crecimiento operativo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, una institución que continúa ampliando recursos y capacidades para responder a las emergencias que se presentan tanto en la localidad como en toda la Comarca Andina.