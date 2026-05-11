Robaron en una rotisería de El Hoyo y parte de los elementos fueron hallados a pocos metros del lugar

Un robo fue denunciado en las últimas horas en la localidad de El Hoyo, donde autores hasta el momento desconocidos ingresaron a una reconocida rotisería ubicada sobre la Ruta Nacional 40 y sustrajeron distintos elementos de trabajo, mercadería y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en la rotisería “Doña Cata”, situada a la altura del kilómetro 1901 de la Ruta Nacional 40, y fue denunciado por la propietaria del comercio.

De acuerdo a la información suministrada por la Comisaría Distrito El Hoyo, el robo se habría producido entre las 23 horas del jueves y las 12 del mediodía del viernes, momento en el que la damnificada constató el ingreso de delincuentes al local comercial.

Según se informó oficialmente, los autores del hecho lograron ingresar tras provocar daños en una ventana lateral del inmueble. Una vez en el interior, sustrajeron un teléfono celular Samsung A10 color azul, un dispositivo de cobro electrónico de Mercado Pago, alrededor de 2 mil pesos en efectivo en billetes de baja denominación y distintos elementos vinculados al funcionamiento diario de la rotisería.

Entre los objetos robados también se encontraban tres bolsas de carne congelada, equivalentes a unos seis kilos aproximadamente, dos delantales de trabajo —uno azul y otro negro—, dos kilos de harina común, un contenedor plástico de heladera, un táper rojo y seis latas de cerveza de distintas marcas.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial realizó tareas de rastrillaje y búsqueda de cámaras de seguridad en las inmediaciones. En ese contexto, a unos 300 metros hacia el sur del comercio fueron hallados parte de los elementos denunciados como sustraídos.

Según detallaron desde la dependencia policial, en el lugar se recuperaron los alimentos, las bebidas, los delantales, el contenedor plástico y el táper, elementos que posteriormente fueron restituidos a la propietaria por disposición de la Fiscalía.

En el procedimiento intervino además personal de Policía Científica, mientras que efectivos de la División de Investigaciones continúan trabajando en el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

La causa quedó bajo intervención del fiscal de turno, Nicolás Vasiliev, quien dispuso las actuaciones correspondientes y el avance de las medidas judiciales previstas en el marco de la investigación.